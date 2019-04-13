Новое оружие и первый срок за домашнее насилие: ТОП-5 новостей Украины

Страна продолжает двигаться в направлении сближения с НАТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО на 2019 год. Фото: president.gov.ua.

В то время, как в Украине растут доходы от туризма, Госдеп призывает граждан США воздержаться от туристических поездок в нашу страну. Это и другие парадоксы уходящей недели читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Порошенко подписал программу партнерства с НАТО

Президент Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО на 2019 год. Об этом он сообщил во время встречи с дипломатами и представителями общественных организаций.

"Подписал Годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО на 2019 год. Это системный, многоплановый документ, определяющий наши цели, которые планируется достичь к концу 2020 года, и приоритетные задачи на текущий год. Это наша домашняя работа на пути в НАТО", – сказал он.

Порошенко рассчитывает, что уже 2023 году Украина будет отвечать критериям, которые необходимы для подписания Плана действий по членству в НАТО. Также он поздравил Альянс с 70-летием.

"На сегодняшний день это наиболее эффективный оборонный союз, и за 70 лет мы не видим ни одного случая, когда на страны-члены НАТО были нападения и угрозы суверенитета и территориальной целостности", – сказал глава государства.

Подписание произошло в присутствии вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, министра иностранных дел Павла Климкина, замглавы администрации президента Константина Елисеева, экс-главы МИД Владимира Огрызко и представителей общественности.

В Кабмине рассказали о новом вооружении для армии

За последние три года увеличено финансирование оборонно-промышленного комплекса Украины в 100 раз: было создано более 200 новейших образцов вооружений. Об этом рассказал на пресс-конференции первый вице-премьер-министр – министр экономического развития Степан Кубив, сообщает пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что за пять лет ВСУ получили около 26 тысяч единиц вооружения и техники, семь тысяч из которых – новые и модернизированные образцы.

"Благодаря работе Минэкономразвития мы увеличили финансирование оборонно-промышленного комплекса в более чем 100 раз – с 30 млн грн в 2016 году до 3,2 млрд грн в 2018 году. Благодаря этим средствам предприятия ОПК ввели более 200 разработок новейшего вооружения и военной техники", – сказал Кубив.

Вице-премьер отметил, что запуск производства нового образца вооружения в среднем длится от 2 до 4 лет, но в Украине уже есть результаты.

"Мы завершили создание серийного производства по проекту "Вильха" и комплексов "Нептун", создали производственные мощности для серийного изготовления патронов для стрелкового оружия, что позволит обеспечить патронами соответствующего калибра весь силовой блок Украины. Мы также приступили к созданию производства корпусов для боеприпасов калибров от 100 до 155 миллиметров по уникальным технологиям, которые сейчас есть только у США, Турции, Китая, Южной Кореи и отныне в Украине", – подчеркнул он.

"Мы расширили изготовления дизельных двигателей для бронетехники, в том числе танков "Оплот", а также бронетранспортеров БТР-4 и БТР-3. Все это повышает обороноспособность украинской армии и коренным образом модернизирует техническое оснащение наших военных, что особенно важно в период вооруженной агрессии России на востоке Украины", – добавил Кубив.

Госдеп США включил Украину в список небезопасных для путешествий регионов

Государственный департамент США не рекомендует американским туристам путешествовать в Украину и на оккупированные территории Крыма и Донбасса. Поскольку из-за уровня преступности, гражданских беспорядков и выборов Украина занесена в список небезопасных регионов, путешествие по которым требует повышенной осторожности. Об этом сообщает официальный сайт Госдепа.

"Проявляйте большую осторожность во время путешествий по Украине из-за высокого уровня преступности, опасности гражданских беспорядков и массовых акций, связанных с выборами. Не путешествуйте в Крым из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей и восточные районы Донецкой и Луганской областей, особенно районы, не контролируемые государством, из-за вооруженного конфликта и похищения людей", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госдепа, отмечают, что в Украине преступления против иностранцев и их имущества являются обычным явлением. Демонстрации, которые порой носили насильственный характер, регулярно проходят по всей Украине, в том числе в Киеве. Политически направленные убийства и взрывы также происходили в стране. Есть сообщения о насилии со стороны националистических групп.

"Президентские выборы в Украине назначены на 31 марта, а возможный второй тур – 21 апреля. Риск насилия усиливается в период выборов, а на предыдущих выборах некоторые связанные с выборами демонстрации приводили к насилию", – отмечается в сообщении.

В Госдепартаменте подчеркнули, что после оккупации Россией и попыткой аннексии этой части Украины в Крыму широко распространено военное присутствие Российской Федерации. Оккупационные власти продолжают злоупотреблять и произвольно сажать в тюрьму иностранцев и местное население, особенно тех, кто оспаривает российский суверенитет на полуострове.

"Силы под руководством России продолжают контролировать районы Донецкой и Луганской областей, где в результате продолжающегося вооруженного конфликта погибло более 10 тысяч человек. Частным лицам, включая граждан США, угрожали, задерживали или похищали в течение нескольких часов или дней после остановки на контрольно-пропускных пунктах, контролируемых российскими силами. Правительство США ограничивает поездки государственных служащих США в восточные районы Донецкой и Луганской областей и прилегающие регионы, что ограничивает возможности оказания экстренной помощи гражданам США в этих регионах", – заключили в Госдепартаменте.

Доходы Украины от туризма выросли в 2,5 раза

Иностранные туристы все чаще едут в Украину, и в сводный бюджет Украины от предприятий туристической отрасли в 2018 году поступило 4,2 млрд гривен. Это в 2,5 больше, чем годом ранее (1,7 млрд гривен в 2017 году), заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики и торговли Украины Степан Кубив.

"Поступления от субъектов хозяйствования туристической отрасли в сводный бюджет государства в 2018 году выросли на 250%. Было 1,7 млрд грн, а сейчас мы получили 4,2 млрд грн", – сказал Кубив.

Также вице-премьер сообщил, что Кабинет министров за последние годы гармонизировал 18 стандартов в сфере туризма и курортов. И это очень важно для развития отрасли, отметил Кубив.

Напомним, что ранее президент Петр Порошенко поставил целью увеличить долю туризма в экономике Украины, и за счет развития туристических возможностей столицы и регионов привлекать в Украину ежегодно порядка 30 миллионов иностранных туристов.

Как сообщалось, страна уже начала пытаться заработать на туризме больше, чем раньше. Например, в 2018 году в Украине изменили правила уплаты туристического сбора. Сбор теперь должны платить даже те, кто остановится на ночевку в частном секторе или на съемной квартире. При этом в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранцев.

Впервые в Украине: мужчину привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие

Гражданина Украины впервые привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие. Мужчина был привлечен к ответственности за систематическое избиение своей 80-летней матери. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.

2 апреля Вознесенский горрайонный суд Николаевской области признал 57-летнего жителя города Вознесенска виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 126-1 Уголовного кодекса Украины "Домашнее насилие".

"На сегодня это первый случай, когда домашний тиран привлечен к уголовной ответственности по указанной статье", – сообщили в полиции.

Злоумышленник в течение нескольких лет совершал противоправные действия в отношении своей 80-летней матери. Так, в феврале 2019 года зафиксировали факт нанесения женщине легких телесных повреждений, которые также нанес сын.

Нередкие случаи противоправных действий в семье были квалифицированы как системное совершение домашнего насилия.

Несмотря на многочисленные избиения собственной матери, суд посчитал, что мужчина раскаялся и назначил ему наказание в виде ареста сроком на один месяц.

После отбытия основного наказания правонарушитель пройдет программу для обидчиков, которая может длиться от трех месяцев до одного года и предусматривает еженедельное проведение с обидчиками индивидуальных и групповых занятий, а умышленное уклонение от ее прохождения влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 390-1 Уголовного кодекса Украины.

Такие действия наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

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