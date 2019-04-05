Новое отделение медицинской лаборатории ДИЛА на проспекте Правды, 45а
Новое отделение медицинской лаборатории ДИЛА открылось в Киеве, в районе Виноградаря, по адресу: проспект Правды, 45а
В отделении вас ждет быстрый и комфортный сервис, который оказывает профессиональный и приветливый персонал. Мы позаботились о том, чтобы вы получали качественное обслуживание в удобном месте и в удобное для вас время.
График работы отделения:
пн. – пт.: 7:00–17:00
сб.: 8:00–13:00
вс.: выходной
Взятие биоматерила:
пн. – пт.: 7:00–16:00
сб.: 8:00–12:00
вс.: выходной
Медицинская лаборатория ДИЛА – украинская компания с 20-летним успешным опытом работы в области лабораторной диагностики. Имеет более 100 отделений по всей территории Украины.
Заботясь о здоровье клиентов, лаборатория ДИЛА предлагает комплексные скрининговые программы для профилактического обследования по специальной цене (на 15% ниже стоимости отдельных тестов, входящих в состав программы), диагностику инфекционных и аллергических заболеваний, другие лабораторные услуги, а также партнерские программы.
Эксперты компании предоставляют лучшие решения для пациентов и врачей:
более 500 специализированных и общеклинических исследований;
срочное выполнение исследований;
дозаказ исследований при наличии биоматериала, срок хранения резерва сыворотки – 1 месяц;
выезд медсестры на дом для взятия биологического материала для исследований (г. Киев).
Получить результаты можно:
в любом отделении ДИЛА;
на указанный при регистрации в отделении е-mail;
на сайте dila.ua или в мобильном приложении в личном кабинете и с помощью функции "Получить результат".
В Киеве доступна услуга предварительной записи на удобное время. Адреса отделений можно уточнить по телефонам:
☎ 0 800 217-887
☎ 0 800 752-180
Для записи вам необходимо определиться с перечнем лабораторных исследований, которые вы хотите пройти, с днем и временем визита в отделение (запись возможна на любой рабочий день отделения, кроме опции "день в день").
Всю необходимую информацию о лабораторной диагностике вы всегда можете получить, позвонив по телефонам Единой информационной службы ДИЛА:
☎ 0 800 217-887
☎ 0 800 752-182
С уважением к вашему здоровью, МЛ ДИЛА.
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