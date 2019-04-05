Новое отделение медицинской лаборатории ДИЛА на проспекте Правды, 45а

Новое отделение медицинской лаборатории ДИЛА открылось в Киеве, в районе Виноградаря, по адресу: проспект Правды, 45а

Новое отделение медицинской лаборатории ДИЛА на проспекте Правды, 45а //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/610/288/5ca6102887baf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/610/288/5ca6102887baf.jpg 2019-04-05T11:01:00+03:00 Украина Новое отделение медицинской лаборатории ДИЛА открылось в Киеве, в районе Виноградаря, по адресу: проспект Правды, 45а

В отделении вас ждет быстрый и комфортный сервис, который оказывает профессиональный и приветливый персонал. Мы позаботились о том, чтобы вы получали качественное обслуживание в удобном месте и в удобное для вас время.

График работы отделения:

пн. – пт.: 7:00–17:00

сб.: 8:00–13:00

вс.: выходной

Взятие биоматерила:

пн. – пт.: 7:00–16:00

сб.: 8:00–12:00

вс.: выходной

Медицинская лаборатория ДИЛА – украинская компания с 20-летним успешным опытом работы в области лабораторной диагностики. Имеет более 100 отделений по всей территории Украины.

Заботясь о здоровье клиентов, лаборатория ДИЛА предлагает комплексные скрининговые программы для профилактического обследования по специальной цене (на 15% ниже стоимости отдельных тестов, входящих в состав программы), диагностику инфекционных и аллергических заболеваний, другие лабораторные услуги, а также партнерские программы.

Эксперты компании предоставляют лучшие решения для пациентов и врачей:

более 500 специализированных и общеклинических исследований;

срочное выполнение исследований;

дозаказ исследований при наличии биоматериала, срок хранения резерва сыворотки – 1 месяц;

выезд медсестры на дом для взятия биологического материала для исследований (г. Киев).

Получить результаты можно:

в любом отделении ДИЛА;

на указанный при регистрации в отделении е-mail;

на сайте dila.ua или в мобильном приложении в личном кабинете и с помощью функции "Получить результат".

В Киеве доступна услуга предварительной записи на удобное время. Адреса отделений можно уточнить по телефонам:

☎ 0 800 217-887

☎ 0 800 752-180

Для записи вам необходимо определиться с перечнем лабораторных исследований, которые вы хотите пройти, с днем и временем визита в отделение (запись возможна на любой рабочий день отделения, кроме опции "день в день").

Всю необходимую информацию о лабораторной диагностике вы всегда можете получить, позвонив по телефонам Единой информационной службы ДИЛА:

☎ 0 800 217-887

☎ 0 800 752-182

С уважением к вашему здоровью, МЛ ДИЛА.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Новое отделение медицинской лаборатории ДИЛА на проспекте Правды, 45а". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.