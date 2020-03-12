Новое подозрение на коронавирус: мужчина из "группы риска" побывал в Польше

Пожилой мужчина приехал из-за границы и обратился к медикам с пневмонией

Украинские медики сообщили о новом случае подозрения инфицирования коронавирусом у человека из "группы риска", приехавшего из Польши.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня, когда мы шли на брифинг, нам сообщили об одном случае у человека, который приехал из Польши. У него есть пневмония. С ним работают, отобрали образцы для исследования", - сказал он.

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По словам Ляшко, речь идет о пожилом человеке, который относится к "группе риска".

Ранее мы сообщали о том, что в Министерстве иностранных дел Украины призвали украинцев воздержаться от поездок в страны, пораженные коронавирусом, в частности Египет и Таиланд.

"Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ, Испания, Франция, Греция, Китай, Южная Корея, Япония – это страны, которые у нас в топ-списке мониторинга, и мы призываем максимально осторожно относиться к поездкам", – обратился к украинцам министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как известно, в Украине официально подтвержден лишь один случай заражения коронавирусом, но власти страны приняли решение ввести общенациональный карантин, который продлится три недели – с 12 марта до 3 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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