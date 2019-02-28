Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6f6/792/5c76f6792e168.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6f6/792/5c76f6792e168.png 2019-02-28T07:13:00+02:00 Украина После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Второй раз за пять лет украинские исполнители не поедут на Евровидение. Но если в 2015 году мы не участвовали в конкурсе из-за сложной экономической и политической ситуации в стране, то в этом году яблоком раздора стала гастрольная деятельность победительницы Нацотбора.

Последние надежды

Еще вчера утром в сердцах поклонников Евровидения теплилась надежда. Даже после того, как победительница Нацотбора Maruv, а вслед за ней и второй финалист, группа Freedom Jazz, отказались от участия в конкурсе, оставался в запасе еще один из фаворитов жюри и зрителей — группа Kazka. Но и они отказались!

"Мы хотим и для нас было бы честью представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии и времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой", — заявила группа на своей странице в Facebook, отметив, что их миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. "В то же время мы не отказываемся от своей главной цели — нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут", — добавили музыканты.

Дальше — больше! На всякий случай о своем отказе заявила и группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая в финале 4-е место, хотя предложения от вещателя им даже не поступало.

"Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы его отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша. Поклонников просим понять наше решение", — говорится в сообщении на странице Brunettes Shoot Blondes в Facebook.

Слово Кабмина

Эхо скандала докатилось и до властей. На заседании правительства вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил уточнить правила отбора участников на Евровидение — чиновники поддержали идею единогласно. Поскольку министры не могут напрямую вмешиваться в деятельность вещателя, они подписали поручение для Госкомтелерадио и НОТУ обеспечить усовершенствование правил отбора.

Finita la comedia

Однако вечером точку в спорах поставили в НОТУ, опубликовав заявление об отказе от участия в конкурсе. В компании подчеркнули — Нацотбор обнажил системную проблему: связи наших артистов с шоу-бизнесом в РФ, в то время как законы Украины никак не ограничивают работу наших звезд в этой стране, притом что "для части общества этот факт приемлем, а у другой части общества, наоборот, — вызывает возмущение и неприятие".

"В сложившейся ситуации, следуя букве закона об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации Нацотбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", — заявили в НОТУ.

В компании считают необходимым начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений при участии ведущих экспертов сферы для формирования позиции украинского общества касательно проблемы гастролей наших артистов в РФ, а также наработки предложений к соответствующим законопроектам. Некоторые эксперты уже заявили, что решение НОТУ чревато для Украины имиджевыми и репутационными потерями.

В НОТУ показали договор

Вчера НОТУ частично обнародовали скандальный договор с требованиями к потенциальному представителю Украины на конкурсе Евровидение. В компании подчеркнули, что подобный договор между телерадиокомпанией и участником Евровидения заключается ежегодно, а большинство условий контролируется владельцами и организаторами конкурса.

Также в НОТУ объяснили, почему проект договора не передается всем участникам Нацотбора — он подписывается только с победителем. Один из пунктов договора: не допускать во время пребывания на сцене и во время видеосъемки любых высказываний, жестов и других действий, не предусмотренных сценарием.

"Например, "запрет шпагата", фигурирующий в публикациях певицы Maruv, — не более чем эмоциональная трактовка типичного требования Европейского Союза вещателей: предварительно согласовать содержание номера, план выступления, движений на сцене артиста. Это нормальная практика, по тем же условиям на Евровидении выступают все артисты из всех стран", — подчеркнули в НОТУ.

Напомним, пока еще не была опубликована информация о том, что Евровидение пройдет без Украины, в сети создали петицию с требованием отправить MARUV на "Евровидение 2019".

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АВТОР: Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.