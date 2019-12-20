Новый год и Рождество: сколько стоит купить и нарядить праздничную елку

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Близится Новый 2020 год, а значит, самое время покупать, устанавливать и украшать елку. Сайт "Сегодня" рассказывает, сколько будет стоить само праздничное дерево и сколько придется заплатить за украшения.

Елки: живые, искусственные и в кадках

Споры о том, какую елку лучше выбрать, не утихают уже много лет. Кто-то предпочитает покупать живые ели и сосны, чтобы чувствовать дома аромат праздника, а другим больше нравятся искусственные деревья, которые прослужат не один год, да и мусора после себя не оставят.

Так или иначе, в городах Украины уже вовсю работают елочные базары. К слову, удивительно, но цены с прошлого года почти не изменились: так, маленькие деревья высотой около 60 см предлагают в Киеве за 130 грн, а те, что побольше (около 150 см) стоят от 250 грн и выше. Самые высокие и красивые деревья стоят около 600 грн. Так что в среднем живую елку в Украине можно купить за 250-300 грн.

Цены на искусственные елки варьируются в зависимости от их качества и размера. Так, небольшое дерево (порядка 30 см) можно купить за 180-200 грн. Полутораметровые елки стоят от 800 до 1400 грн, а за более высокие деревья придется отдать больше 2 тыс. грн. Несмотря на то, что это дороже, чем купить живую ель или сосну, искусственное дерево все же прослужит намного дольше, поэтому такие траты вполне оправданы.

Еще один новый тренд – это живые новогодние елки и сосны в горшках и кадках. Продавцы уверяют, что после завершения праздников дерево можно высадить на улице и любоваться им еще долгие годы. Но стоит все это недешево, хотя цена зависит от высоты и сорта дерева. В среднем, обычные ели в горшках (140-160 см) предлагают за 700-1000 грн, а вот цены на более редкие и изысканные сорта достигают даже 10 тыс. грн.

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Сколько стоит украшение елки

У всех свои подходы к украшению новогоднего дерева: кто-то любит минимализм и украшает елку всего несколькими шарами, другие предпочитают навесить много дождика и разноцветных гирлянд. Так или иначе, мы решили взять для примера ель средней высоты — 1,5 метра — и разобраться, сколько же придется заплатить за ее украшение.

Начнем с самого главного – гирлянды. Для того, чтобы украсить елку, понадобится около 10 метров разноцветных огней. Купить такую гирлянду можно всего за 250 грн, гирлянды поменьше, соответственно, и стоить будут дешевле.

Шарики сейчас есть на любой вкус и любой кошелек. Дороже всего стоят стеклянные шары ручной работы, всего за один такой шар средних размеров можно отдать больше 200 грн. Ну, а мы возьмем для примера наборы с пластиковыми шарами. В среднем, для украшения елки нам понадобится около 20 больших новогодних шаров и столько же маленьких. Гораздо выгоднее покупать их в наборах, ведь так получится дешевле, чем поштучно. Например, набор маленьких пластиковых шаров (20 штук) можно купить всего за 100 грн.

Большие шары обойдутся дороже. Если искать их поштучно, то придется отдать минимум 30 грн за одно такое украшение приличного качества. В различных же магазинах и супермаркетах предлагают наборы из 7-10 крупных шаров за 150-200 грн. Так что, в среднем, можно спокойно купить два таких набора и отдать за них порядка 400 грн.

Не стоит забывать и о верхушке на елку. Пластиковые звезды и стандартные длинные верхушки сейчас стоят по 80-100 грн. А вот за светодиодную или стеклянную верхушку нужно будет заплатить не менее 300 грн.

Завершающим штрихом на новогоднем дереве станет мишура. Можно купить обычные серебристые ленты — по 15 грн за метр. Для украшения елки будет достаточно 8-10 штук. Также можно выбрать для своего праздника более объемный, пушистый дождик. Как правило, длина одной такой гирлянды составляет 4 метра, а стоит он около 30 грн. Чтобы красиво украсить елку, потребуется минимум шесть таких гирлянд, за которые нужно будет заплатить 180 грн.

Как мы видим, только за украшения для новогоднего дерева придется отдать более 1000 грн, и это не считая стоимости самой ели и сосны.

Ранее мы писали о том, как сделать игрушку на елку своими руками, а также как украсить блюда на Новый год Крысы.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как найти качественные новогодние украшения.

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