Новоназначенная судья по делу Крысина взяла самоотвод

Судья Дарницкого суда Киева Ольга Просалова, назначенная ранее председательствующей в уголовном производстве против Юрия Крысина, обвиняемого в убийстве журналиста Вячеслава Веремия, взяла самоотвод.

Об этом сообщила в Facebook супруга убитого журналиста Веремия Светлана Кирилаш, которая является потерпевшей по этому делу.

"Итак, друзья, судья Просалова заявила о самоотводе. А слушать ее заявление будет Татьяна Щасна (напомню, рассматривала третье заявление стороны защиты об отводе судьи Любови Леонтюк, тогда отказала в удовлетворении). Заседание в понедельник, 6 августа, в 13.00 в Дарницком суде, улица Севастопольская, 7/13. Приходите, будет интересно!" – написала она.

Судья Ольга Просалова была выбрана председательствующей по делу Юрия Крысина и Сергея Чемеса 27 июля. Днем ранее Просалова удовлетворила заявление защитника Крысина Евгения Сладко об отводе председательствующей тогда судьи Любови Леонтюк.

Напомним, 13 июня Апелляционный суд приговорил Крысина к пяти годам реального заключения.

Также напомним, что в декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Крысина виновным в деле об убийстве Веремия. По приговору суда, Крысину было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Вместе с тем, Генеральная прокуратура Украины просила суд назначить Крысину шесть лет лишения свободы и расценивала приговор как несправедливый. 28 декабря 2017 года ГПУ подала в суд апелляционную жалобу на приговор Крысину.

Как известно, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев, а Крысин принимал участие в нападении.

Между тем активисты утверждают, что в прокуратуре располагали рядом видеозаписей, которые показывали последовательность и согласованность действий "титушек", нападавших на участников Евромайдана вместе с Крысиным и Алиевым, который стрелял в Веремия.