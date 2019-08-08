Новости "Сегодня" и телеканал "Украина" создают Формулу Независимости

День Независимости Украины / Фото: AFP

К 28-й годовщине независимости Украины новости "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости". Он начнется в преддверии праздника Государственного Флага и продлится три дня. Все праздничные выпуски объединит общая идея – украинцы разные, но вместе с этим едины в своих ценностях, которые составляют Формулу Независимости.

22 августа новости "Сегодня" вводят новый праздник – День Украинца, посвященный жизни тех, кто является, или ощущает себя украинцем во всем мире. Каждый может присоединиться к этому празднику и рассказать в социальных сетях, как это – быть украинцем сегодня. В эфире новостей "Сегодня" ведущие Максим Сикора и Ольга Грицик расскажут необычные иcтории о жизни украинцев на разных континентах.

23 августа новости "Сегодня" вместе с ведущими Анной Пановой и Игорем Пупковым будут наблюдать за Всеукраинской экспедицией корреспондентов в крайние точки нашей страны, включая самую высокую на Говерле и самую низкую на Куяльницком лимане, и фиксацией рекорда Украины ко Дню Государственного Флага.

24 августа, в День Независимости Украины, в эфире новостей "Сегодня" впервые пройдет награждение премией "Герои Сегодня". Спецвыпуск будет посвящен историям украинцев, поступки которых достойны особого уважения. На открытой площадке с видом на живописную панораму столицы, Олег Панюта и Анна Панова проведут эфир с использованием технологий дополненной реальности. Они расскажут зрителям "Сегодня" про знаковые события украинской независимости и познакомят с героями премии.

"Мы все – жители разных областей и городов, мы знаем наши корни, и ценим наши традиции. То, что нас отличает друг от друга, бывает очень важным для нас. Мы уважаем различия, но всегда помним, что мы – единый народ со своей гордостью, корнями и историей.

Мы все разные, но мы объединяемся вокруг общих ценностей – наша семья, наша страна, наша нация. Это – наша Формула Независимости", – отметил директор Дирекции информационного вещания, главный редактор телеканала "Украина" Юрий Сугак.

Празднуйте Независимость вместе с новостями "Сегодня" в спецпроектах 22, 23 и 24 августа.

Новости "Сегодня" объединяют всю страну, на связи – весь мир.

Читайте также: День Независимости Украины 2019: афиша мероприятий 24 августа .

Новости "Сегодня" сообщали об увлекательных турах, куда поехать на День Независимости 2019 .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама