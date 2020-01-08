Новости "Сегодня" – лучшие новости на Рождество / Фото: Сегодня

Новости "Сегодня" в 19:00 на телеканале "Украина" стали лучшей информационной программой дня на Рождество, 7 января. По аудитории 18-54 (50 тыс. +) доля (shr,%) выпуска составила 17,20%*, рейтинг (rat,%) – 4,99%*, а по аудитории 18+ (50 тыс. +) доля была 26,89%**, рейтинг – 10,37%**. В целом выпуски "Сегодня" посмотрели почти 7 млн зрителей***.

В праймовом выпуске речь шла о праздновании Рождества нашими земляками за рубежом, о талисманах и обрядах, которые принесут благополучие в 2020 году, организации празднований от Нацполиции в столице, а также о новых платежках на газ, спасении Австралии от лесных пожаров и новотях на другие актуальные темы.

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В частности, новости, которые выходили в прайме на других ТОП-6 каналах 7 января, собрали следующие показатели смотрения: по аудитории 18-54 (50 тыс. +) доля выпуска "ТСН" на "1+1" составила 13,41%, рейтинг – 3,97%, а по аудитории 18+ (50 тыс. +) доля была 10,59%, рейтинг – 4,14%; выпуск "Факты" на ICTV прошел с долей 9,98%, рейтингом – 2,84% по аудитории 18-54 (50 тыс. +) и долей 7,94% и рейтингом 3,02% по аудитории 18+ (50 тыс. +).

* Данные рассчитаны для аудитории в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".

** Данные рассчитаны для аудитории в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина".

Данные исследования ТВ-аудитории относятся ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные за 22 июля 2019 года – предварительные, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov #. Подробнее о показателях и определении целевых аудиторий – в глоссарии ИТК.

Напомним, что 30 декабря грандиозное шоу Олега Винника "Роксолана", которое телеканал "Украина" подарил своим зрителям накануне новогодних праздников, стало лучшей программой на украинском телевидении. Ее посмотрели 7,8 млн зрителей .

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