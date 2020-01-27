Новшество от нардепов: за разрисовывание стен и заборов – 7 лет тюрьмы

В Украине хотят ужесточить наказание за торговлю и пропаганду наркотиков

/ Фото: 061.ua

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Из-за сложной ситуации, связанной с засильем наркотиков в стране, группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, который предлагает ввести целый ряд новшеств. Согласно пояснительной записке к законопроекту, сейчас в Украине насчитывается от 324 до 424 тыс. наркоманов.

"За последние 10 лет смертность среди тех, кто находился на наркологическом учете, выросла более чем в 3 раза. При этом смертность от передозировки выросла почти в 4 раза, - сообщают авторы документа. – Угрожающих масштабов приобрели расстройства психики и поведения из-за употребления наркотиков – 174,7 на 100 тыс. населения, а также психические болезни на этой почве – 11,5 на 100 тыс. населения".

Чтобы противостоять наркопреступности, нардепы предложили наказывать тюрьмой тех, кто наносит надписи на заборах и фасадах домов, рекламируя "зелье". Как сказано в сравнительной таблице к законопроекту, для такой категории преступников предусмотрено наказание от штрафа в 51 тыс. грн до 5 лет тюрьмы. За повторную пропаганду наркотиков нардепы предлагают сажать в тюрьму на 7 лет.

Ужесточить наказание в Раде предлагают и за групповой сбыт наркотиков. Если сейчас за такое преступление предусмотрено от 6 до 10 лет, то в перспективе – от 8 до 15 лет.

Один из соавторов законопроекта, нардеп партии большинства Андрей Одарченко, уверен, что законопроект, в случае принятия, изменит ситуацию к лучшему.

"К сожалению, за последнее время наркомания приобрела серьезные масштабы. Жители моего 170-го избирательного округа в Харькове постоянно жалуются на эту проблему, – рассказал нам Одарченко. – Особенно на продажу наркотических веществ без рецепта, на рекламу наркотиков в общественных местах. Когда ответственность за распространение наркотиков станет суровее, больше людей задумаются – делать это или нет. Надеюсь, что парламент одобрит законопроект. Проблема требует немедленного решения".

В свою очередь директор Харьковского института социсследований Денис Кобзин считает, что принятие закона не решит проблему.

"Давно доказано криминологами, что жестокость наказания не влияет на масштабы преступности. Даже смертная казнь не повлияет. Повлиять может неотвратимость наказания. Важно, чтобы преступления были своевременно выявлены и виновные – наказаны", – считает Кобзин.

Напомним, недавно Офис генпрокурора обнародовал статистику преступности в стране. По данным ведомства, в Украине увеличилось число заказных убийств и фактов распространения компьютерных вирусов.

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