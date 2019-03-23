Новые беспилотники для Донбасса и санкции против РФ: ТОП-5 новостей Украины

Наш политзаключенный объявил голодовку в знак протеста против приговора по сфабрикованному делу

Фото: "Сегодня".

Новые беспилотники для Донбасса и санкции против РФ: ТОП-5 новостей Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4eb/5f6/5c94eb5f686a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4eb/5f6/5c94eb5f686a2.jpg 2019-03-23T11:08:00+02:00 Украина Наш политзаключенный объявил голодовку в знак протеста против приговора по сфабрикованному делу

Как изменились правила для пассажиров украинских самолетов и другие главные новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Украине испытают новые ударные беспилотники

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал испытание новых беспилотных летательных аппаратов. Об этом он сказал во время заседания Совета регионального развития Ровенской области. По его словам, испытания пройдут 20 марта и он лично на них будет присутствовать.

"Открою вам тайну, что послезавтра отправляюсь на испытания новых ударных беспилотников", – сказал Порошенко во время выступления и не уточнил, какие именно аппараты будут испытаны.

Напомним, как рассказывал в начале марта Порошенко, Турция поставила Украине боевые дроны Bayraktar TB2. По его словам, в ближайшее время должны были начаться испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса, который уже находится в Украине.

Ранее президент отмечал, что Украина может усилить купленные у Турции дроны ракетами. По его словам, в случае довооружения Bayraktar TB2 смогут поражать бронетехнику, инженерные и фортификационные сооружения.

Украина сократила импорт яблок до рекордного минимума за все годы независимости

На фоне рекордного урожая яблок в 2018 году украинские оптовые компании сократили их закупку на внешних рынках с июля 2018 года по февраль 2019-го до 600 т, что стало наименьшим объемом импорта за всю историю независимости Украины. Об этом пишет EastFruit со ссылкой на официальные данные.

По данным аналитиков, объем поставок яблок оказался в 7,9 раза меньше, чем за аналогичный период сезоном ранее.

"Основным поставщиком, как и в предыдущие сезоны, выступала Польша. В первую тройку поставщиков также вошли Нидерланды и Италия", – сказано в сообщении.

Эксперты назвали ситуацию ожидаемой с учетом избыточного предложения местных поставщиков по довольно невысоким ценам.

Напомним, что в 2018 году Украина собрала один из лучших урожаев яблок за всю историю независимости — порядка 1,4 млн т.

С июля прошлого года по январь 2019-го страна экспортировала более 27 тыс. тонн яблок общей стоимостью 9,7 млн долларов, что является лучшим результатом по меньшей мере за последние пять лет.

"Суд" приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, политзаключенный объявил голодовку

22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор по сфабрикованному делу украинскому политзаключенному Павлу Грибу, которого обвиняли в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой, к шести годам лишения свободы.

"Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – сказал судья, тем самым поддержав гособвинителя, днем ранее требовавшего приговорить узника Кремля к шести годам лишения свободы.

После оглашения незаконного приговора 21-летний политзаключенный объявил голодовку, сообщает Громадське.

Важно отметить, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Напомним, что 28 августа 2017 года член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях.

Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. Позже Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Новые санкции против РФ: Украина ударила и по бизнесу страны-агрессора и наказала ряд российских политиков

Вступил в силу указ Порошенко о новых санкциях против России. Соответствующий указ о введении в действие решения СНБО от 19 марта "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" опубликован в газете "Голос Украины".

По предложению Кабинета министров, Службы безопасности и Национального банка санкции были введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, которые причастны к агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе, проведении незаконных "выборов" на оккупированных территориях, строительстве Керченского моста и другим антиукраинским действиям.

В то же время по рекомендации СБУ данным указом отменены санкции в отношении восьми компаний, большинство из которых прекратили свою деятельность.

Среди прочего, под ограничительные меры попали такие компании, как "МАКО-холдинг" Александра Януковича, EN+ Group и ряд других связанных с Олегом Дерипаской предприятий, российские "Силовые машины" и "Стройтрансгаз", а также судостроительный завод "Залив" народного депутата Константина Жеваго. Читайте подробней, кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции.

В "черный список" Украины вынесли российских политиков, в том числе туда попал и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Пассажирам украинских авиалиний больше не будут предлагать бесплатно напитки

В Украине с марта 2019 года вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа, утвержденные Государственной авиационной службой. Согласно новым правилам, одним из основным нововведений документа стал отказ от обязательной бесплатной нормы багажа. Фактически, Госавиаслужба узаконила сложившееся статус-кво, когда авиакомпании продавали билеты из Украины по безбагажным тарифам.

В новой редакции правил указана плата за регистрацию в аэропорту, которая уже не один год взималась некоторыми авиакомпаниями.

Новыми правилами предусмотрено изменение времени окончания регистрации и посадки в самолет. Если старые правила обязывали авиаперевозчиков закрывать стойки регистрации не ранее 40 минут до вылета, а выходы на посадку – не ранее 10 минут до вылета, то теперь эти сроки установлены как 45 минут и 15 минут соответственно.

Добавим, что из правил убрали требование об обязательном бесплатном предоставлении всем пассажирам прохладительных напитков. Теперь пассажир может рассчитывать только на воду по запросу.

В разделе о классах обслуживания в перечень добавлен первый класс. Также Служба убрала минимальную норму расстояния между креслами. В частности, если раньше авиаперевозчики должны были устанавливать сидения с шагом не менее 31 дюйм в бизнес и премиум-классе и не менее 29 дюймов в эконом-классе, теперь эта норма не закреплена законодательно и оставлена на усмотрение авиакомпании.

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