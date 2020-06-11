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Новые данные о коронавирусе в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

11 июня, 09:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

С каждым днем все больше смертей от коронавируса

В Министерстве здравоохранения проходит онлайн-брифинг о ситуации с коронавирусом в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщит свежие данные об эпидемии.

Напомним, на утро 10 июня в Украине 28 381 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели. Только за вторник зафиксировано 525 новых случаев заражения. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 11 июня

В то же время Крымская правозащитная группа сообщает, что в оккупированном Крыму количество случаев заражения и смертей от COVID-19 целенаправленно занижается. Оккупационные власти делают это с целью снятия ограничений при поэтапном выходе из карантина. Всего за время эпидемии там насчитали 614 зараженных и 17 смертей.

А тем временем 10 июня Украина перешла к очередному этапу ослабления карантина – разрешили открыть гостиницы и проводить культурные мероприятия. Однако в Минздраве заявили, что не все регионы отвечают необходимым критериям. В черный список входят Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. Именно в этих регионах сохраняется высокая инцидентность заражений, сильно загружены больницы и есть проблемы с ПЦР-тестированием на коронавирус. Стало известно, чтов больницах Киева было зафиксировано рекордное число пациентов с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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