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Новые данные по COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг Степанова

4 мая, 09:22

Сергей Мартынец

Украина пока ровно проходит эпидемию – без спада, но и без резких всплесков болезни

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг о ситуации с коронавирусом в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 3 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 11 913 случаев COVID-19, из которых 288 летальных. Только за субботу количество инфицированных выросло на 502 человека. Кроме того, из общего количество зараженных коронавирус обнаружили у 2325 медиков и 829 детей. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 4 мая
Фото: Черновицкая ОГА

Стоит отметить, что на выходных даже сменился "лидер" по распространению коронавируса. За субботу наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Одесской области – 80. Руководитель областной государственной администрации Максим Куцый объяснили рекордную вспышку коронавируса.

В Украине первый пик коронавируса обещали на середину апреля, но он так и не случился. Теперь его прогнозируют на начало мая, но в первые дни месяца пока нет резких всплесков заболевания. Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр здравоохранения уже отмечал, что Украине удалось избежать итальянского или испанского сценариев. Максим Степанов объяснял важность карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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