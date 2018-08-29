Новые доказательства финансирования Россией боевиков на Донбассе: ГПУ показала фото

Сегодня, 13:45

У Киева появляется все больше доказательств причастности России к войне на востоке Украины


Фото: ГПУ

Фото: ГПУ

Фото: ГПУ

Генеральная прокуратура задокументировала фаты финансирования и поддержки боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, обнаружив на Донбассе российские мины, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что украинские военные обнаружили неподалеку от населенного пункта Гранитное в Донецкой области минно-взрывное устройство НПП-П "Охота", которое представляет собой комплект противопехотных мин (5 шт.), которые приводятся в действие при регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики.

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Кроме того, в районе Павлополя в Донецкой области были обнаружены минно-взрывные устройства ПМН-2, которые предназначены для поражения живой силы. Они также опасны для жизни и здоровья гражданского населения.

Следователи выяснили, что указанные образцы вооружения не состоят на вооружении украинской армии и не используются нашими военными.

С учетом места обнаружения этих мин, их использование на территории Донецкой области свидетельствует о военной агрессии Вооруженных сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконным вооруженным формированиям.

Напомним, в апреле ГПУ также показывала доказательства присутствия войск РФ на Донбассе. На востоке Украины выявили противопехотные мины и огнемет "Шмель". Отмечалось, что найденное вооружение российским.

Кроме того, в июне Украина подала в Международный суд Меморандум о финансировании Россией терроризма. В МИД сообщили об огромном объеме доказательной базы – 17,5 тысячи страниц в 29 томах общим весом в 90 килограммов.
Россия, Донбасс, ГПУ, доказательства, мины, тероризм

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Источник:

"Сегодня"

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