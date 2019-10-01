Новые экзамены и массовые сокращения: что изменит реформа прокуратуры в Украине

В прокуратуре опасаются придирок от начальства и готовятся к аттестации в декабре

/ Фото: Сегодня

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В Украине снова начали реформировать прокуратуру — соответствующий президентский законопроект на днях принял парламент во втором чтении. Какие изменения грядут в прокуратуре и почему теперь во главе Офиса может стать только человек с десятилетним стажем работы, узнали новости "Сегодня".

Требования к прокурору

Одно из главных нововведений — теперь генеральный прокурор должен иметь соответствующее образование, согласно закону — юридическое.

"Кроме этого, у генерального прокурора должно быть 10 лет общего юридического стажа, — рассказал "Сегодня" заместитель главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. — Кстати, в изначальном проекте предлагалось, что достаточно и 5 лет юрстажа, но позже были внесены правки. Мы посовещались и решили, что 5 лет для такой должности — это мало".

Добавили полномочий и генеральному прокурору. Теперь он может утверждать систему оценивания работы прокуроров, регулировать нагрузку по количеству дел. Саму же Генеральную прокуратуру закон переименовывает в Офис генерального прокурора.

Сокращения

Новый закон кроме прочего предусматривает уменьшение числа работников прокуратуры с 15 тысяч человек до 10—11 тысяч. Опрошенные нами прокуроры говорят, что эта норма настораживает их больше всего.

"В столице нет кадрового голода, а вот в регионах, на местах часто не хватает прокуроров. Уверена, что сокращения в меньшей мере коснутся районных прокуроров. Если это произойдет, то поддерживать обвинение в судах будет просто некому", — рассказала нам одна из прокуроров.

В профильном комитете ВР нам подтвердили эти планы:

"Аппарат Генеральной прокуратуры раздут. Его планируется сократить".

Переаттестация

Для всех прокуроров, кроме работников специализированной антикоррупционной прокуратуры, будет назначена аттестация. Кадровая комиссия оценит компетентность прокуроров, их профессиональную этику и добропорядочность. Предполагается, что аттестация будет состоять из двух этапов: экзамен в виде анонимного письменного тестирования, собеседования и письменного практического задания.

"Порядок проведения аттестации, сроки будут регулироваться нормативно-правовыми актами самого генпрокурора", — говорит Ионушас.

Как уточнили наши источники в Генеральной прокуратуре, скорее всего, аттестация начнется в ноябре-декабре. На место тех, кто не пройдет аттестацию, будут иметь право подать свои кандидатуры и те, кто никогда не был прокурором. Но при этом у кандидатов должно быть юридическое образование и стаж работы.

Итоги

Опрошенные нами прокуроры опасаются, что руководство будет выискивать малейшие нарушения, чтобы предъявить претензии.

"Изучаем положения нового закона, будем готовиться к аттестации. Скорее всего, сейчас наша работа будет как под микроскопом, но массовых увольнений, по крайней мере, в регионах, ждать не стоит", — рассказал нам один из прокуроров.

В парламентском комитете Рады нам также заявили, что нацелены по максимуму сделать законодательство таким, чтобы оно ускорило все процессы расследования в интересах потерпевших граждан. Речь идет об ускорении проведения экспертиз и ознакомления с материалами уголовных производств.

Карт-бланш прокурора

"Проведение аттестации даст генпрокурору возможность сформировать команду, за которую он будет ответственный, — говорит адвокат, экс-следователь Генпрокуратуры по особо важным делам Сергей Войченко. — Идеи у команды прекрасные, но насколько они будут реализованы и приняты на местах — это покажет время. Новый генпрокурор, как и президент, получил карт-бланш доверия. Насколько быстро он его растеряет или преобразует в помощь простым людям, вопрос открытый".

Еще один юрист, Иван Либерман, считает, что здесь сработает принцип: больше полномочий — больше ответственности.

"У общества появляется больше прав спрашивать с генпрокурора о его проделанной работе. Время покажет, насколько актуальным было расширение полномочий", — говорит Либерман.

Другие эксперты сомневаются, что аттестация обновит ряды прокуратуры, говорят, что уволенные будут восстанавливаться через суды и все останется, как прежде.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что заместитель Рябошапки рассказал об изменениях в ГПУ. "Сначала всех уволим" — заявил главный военный прокурор, заместитель генпрокурора Виктор Чумак.

Также генпрокурор Руслан Рябошапка прогнозировал, сколько времени продлится реформа прокуратуры. Он считает, что максимум эта реформа затянется года на два.

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