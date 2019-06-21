Новые испытания "Нептуна": видео подрыва боевой части ракеты
Полторак посетил предприятия, где разрабатывается новое ракетное вооружение
В Днепропетровской области прошли очередные испытания крылатой ракеты. На этот раз подорвали боевую часть ракеты ракетного комплекса "Нептун". Присутствовал на мероприятии и министр обороны Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства.
Министр в ходе рабочей поездки посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Днепропетровской области. Так, на Павлоградском химическом заводе он осмотрел технологию производства и заправки снаряжения ракетных двигателей для ракет системы залпового огня "Вильха".
Также во время визита Полторак принял участие в подрыве боевой части нового ракетного комплекса "Нептун".
"Ракетной программе в Украине – быть. Я участвовал в испытаниях наших новых крылатых ракет, их боевой части. Учитывая развитие отечественного ОПК (оборонно-промышленного комплекса), убежден, что в Украине есть огромная перспектива стать сильной, независимой, и для этого у нас должны быть подготовлены и хорошо вооруженные ВСУ", – сказал глава Минобороны.
Министр ознакомился с ходом выполнения работ по многофункциональному ракетному комплексу "Сапсан", которые проводит конструкторское бюро "Южное".
Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в прошлом году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробней о характеристиках ракетного комплекса.
Также недавно в Украине испытали грозное ракетное вооружение. Уже под началом нового секретаря СНБО прошли пуски модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Вильха".
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