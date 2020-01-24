Новые коррупционные схемы: в цирках опасаются последствий решения Минкульта

Нужно оставить переходный период, чтобы вывести диких животных из цирков, говорят представители индустрии развлечений

/ Фото: Pixabay

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В ближайшее время животные исчезнут из украинских цирков. Министерство культуры планирует вывести их из государственных цирков уже до 2021 года.

Зоозащитники единогласно считают, что цирки с животными – это садизм, и животные там удерживаются словно в тюрьмах, поэтому их нужно запретить.

В цирках к таким инициативам отнеслись прохладно, но особо комментировать ситуацию не хотят. Нам удалось пообщаться с двумя представителями государственных цирков, которые пожелали остаться анонимными. Так, сотрудники индустрии развлечений отмечают, что, если животных выведут из цирков – масса дрессировщиков останется без работы, а ходить на представления будет все меньше людей.

"Это неправильное решение и у него будут плохие последствия. Появится много новых коррупционных схем, когда деньги будут выделяться якобы на содержание приютов и животных, но, по факту, будут просто разворовываться. Животное, которое привыкло жить в определенных условиях и с определенным хозяином, от тоски сможет даже умереть", — говорят в цирках.

К слову, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение одобрить изменения к законодательству, которые предложили в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины. Обновленный закон предусматривал отказ от использования диких животных в цирках с переходным периодом на пять лет.

"Нужно оставить этот закон, который был подписан, оставить переходный период для того, чтобы вывести диких животных из цирков. Переходный период нужен, чтобы дать животным дожить свой век в тех условиях, в которых они живут. Но для этого нужно определить классификацию, какие животные дикие, а какие домашние", — делятся своим мнением в комментарии "Сегодня" представители государственных цирков.

Ранее основатель движения UAnimals Александр Тодорчук объяснил, что шапито можно запретить только законом Верховной Рады .

Напомним, зоозащитники рассказали сайту "Сегодня", почему одного решения Минкультуры о запрете показа животных в цирках мало .

Ранее сообщалось, что в России слон сбежал из цирка – ходил по оживленным улицам, катался в снегу:

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