Новые льготы на проезд и коммуналку: активист рассказал, в чем будут сложности

Вступившим в силу законом воспользуются не все пострадавшие на Евромайдане

На днях вступил в силу новый закон, который предусматривает льготы для пострадавших на Евромайдане. Активист времен Евромайдана, который протестовал с первых дней и получил травму руки и резаную рану лица, львовянин Ярослав Радонь, говорит, что о вступившем в силу законе уже наслышан.

"Считаю, что этим законом государство лишь частично компенсирует нам все, что пришлось тогда пережить. Объясню почему. Получить льготы будет сложно или практически невозможно тем, кто пострадал, но не получил тогда никакого медицинского документа. Ведь было много людей, которые не обращались в больницы, а залечивали свои травмы тайно. Так поступали тогда, чтобы избежать преследования со стороны силовиков. Поэтому можно лишь предположить, чего смогут добиться люди, у которых нет на руках соответствующих документов", — говорит Радонь.

Активист добавил, что, скорее всего, такая льгота, как бесплатный проезд в общественном транспорте, для ряда майдановцев будет заканчиваться спорами с недовольными водителями.

По словам Радоня, многие пострадавшие участники Евромайдана практически сразу, еще весной 2014 года, объединились в группы, и такие сообщества помогли добиваться выплаты единоразовых компенсаций.

"Например, те, кто получил травмы легкой степени тяжести, единоразово получил по 200 тыс. грн", — говорит активист.

И добавляет, что, к сожалению, не все активисты получили помощь вовремя, когда она была нужна именно в 2014-м.

Напомним, в декабре прошлого года в суде по делу Януковича озвучили имя того, кто дал приказ расстреливать активистов на Майдане. В день расстрела майдановцев из здания Кабмина вышла группа людей в черной форме и двинулась на Европейскую площадь.

Ранее начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк озвучил окончательное число погибших и раненых. По его словам, 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов и 13 правоохранителей, пострадало всего более 2000 человек.