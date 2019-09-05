Новые налоги для части предприятий приведут к росту цен и курса доллара – эксперты

Продукция предприятий не сможет конкурировать на мировых ринках, а Украина получит меньше валютной выручки

Верховная Рада собирается рассмотреть законопроект, в котором идет речь об изменении системы налогообложения для части предприятий.

В первую очередь это коснется крупных промышленных компаний. В частности, их заставят платить за землю и за добытую железную руду почти в четыре раза больше. Продукция предприятий удорожает и не сможет конкурировать на мировых ринках. А Украина получит меньше валютной выручки.

В результате курс иностранных валют может вырасти, а вместе с ним – и цены в магазинах для каждого из нас. Бизнес, за счет которого наполняется значительная часть государственного бюджета, – против такого резкого увеличения налоговой нагрузки.

"Законопроект откровенно сырой. Он, даже тема его, отличается от того, что обсуждали. Он должен улучшить налоговый климат в Украине, привязать Украину к реалиям мирового налогообложения. Но он отличается от того, что обсуждали", – говорит представитель компании "Waterhousecooopers" Максим Дудник.

"Так как это вопиющий случай нарушения всех возможных законодательных инициатив и вообще – общения с бизнесом, мы будем апеллировать к премьер-министру. Тем более то, что он озвучил в публичной плоскости, совпадает с нашим мнением – изменения в налоговый кодекс должны вноситься после детального обсуждения с бизнес-сообществом", – подчеркнул председатель Ассоциации металлyргов Украины Александр Каленков.

Ударит законопроект и по работникам промышленных предприятий. Большие заводы, фабрики и комбинаты, не выдержав большой налоговой нагрузки, вынуждены будут сокращать производство и штат сотрудников.

Но высокие налоги предлагают ввести не для всех. В Украине добывают не только железную руду. К примеру, есть производство, которое дает промышленности марганцевую руду. Но для нее парламентарии увеличить ставки налогов не предлагают.

Напомним, что за первые дни работы нового парламента зарегистрировано 57 законопроектов, касающихся публичных финансов, налоговой и таможенной политики. Из них 25 инициировала партия власти, один подан президентом. 12 налоговых законопроектов определены президентом как неотложные. В их числе президентский проект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях" и 11 – поданные депутатами от его фракции. Именно эти законопроекты будут рассмотрены парламентом в первую очередь. А учитывая, что они поданы наибольшей фракцией, в том, что они будут приняты, сомневаться не приходится.

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