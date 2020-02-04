Новые платежки за газ: украинец, получивший огромный счет, будет оспаривать сумму

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Реклама

Автор нашумевшего видео с новой платежкой за газ, 31-летний житель Винницкой области Вадим Когут, рассказал сайту "Сегодня", что не намерен соглашаться платить за неиспользованное голубое топливо. Кроме того, после его нашумевшего ролика многие задумались, не отказаться ли им от газа.

"Все дело в том, что газ подведен к моему частному дому, но газом я не пользуюсь, потому что в доме еще не живу. Газ был подведен к дому в 2018 году. На счетчике – одни нули. Сразу после подведения газа приходил контролер и сказал, что если газом не будете пользоваться, то и платить не надо будет", – обратился и к властям, и к народу Вадим Когут.

Мы разыскали Вадима и пообщались с ним.

"После моего ролика ко мне приехала представитель облгаза. Я ей показал счетчик, где были нули. Она мне сказала, что я все равно должен платить. Тогда я привел пример: когда она заправляет свою машину на АЗС, то не платит же за доставку бензина в бак. Она согласилась с этим. Выходит, что по отношению ко мне применили рэкетирские методы. В это время пришли другие возмущенные люди, которые не пользуются газом. У них газ отрезан давно. Они тоже теперь будут вынуждены платить. На все это она нам ответила, что если я платить не буду, то появится долг. Затем "обрастет" пеней и на меня могут подать в суд, чтобы потом долг взыскать", – рассказывает мужчина.

По словам Вадима, его дом был только недавно построен, поэтому в нем нет даже газовой плиты.

"Представитель облгаза мне также сказала, что все эти вопросы о поставке газа не к ним, а к вышестоящим инстанциям. Я ей ответил, что как же так – деньги требуете вы, а вопросы не к вам? К тому же газ в дом поставлен не был. О какой доставке газа идет речь? Я скоро намерен поехать разобраться в ситуации в НКРЭКУ", – говорит винничанин.

Вадим также признается, что после того, как он разместил ролик в интернете, ему начали писать в соцсетях и звонить сотни людей.

"Например, одна женщина рассказала, что использовала газа на 40 гривен, а за доставку пришлось заплатить 100. Всего 140 грн, – говорит Вадим Когут. – Я знаю еще пятерых человек, которые отказались от газа. Пользуются альтернативным отоплением – паллетами, дровами. Кроме того, мне звонили и писали из Польши. Заробитчане возмущены. Выходит так, что если они долгое время не будут платить, то у них отсудят их жилье за долги? В облгазе мне сказали, что число потребителей за последнее время снизилось в 4 раза. Лично я согласен платить, но только за использованный газ. А что дальше? Такие же платежки пришлют за воду? Что, газ был только первым звоночком? Рэкет. Я считаю себя небедным человеком, но платить готов только за то, чем пользуюсь".

Напомним, как сообщалось, работник одного из молокозаводов Винницкой области записал видеоролик. На видео он рассказал, что возмущен суммой почти в 5 тыс. грн, которые его обязывают заплатить за транспортировку газа к его дому. В "Винницагазе" разъяснили ситуацию так:

"Стоимость услуги доставки газа для конкретного потребителя рассчитывается, исходя из количества потребленных кубометров в предыдущем газовом году. Годовой объем делим на эти 12 месяцев и получаем средний месячный объем потребления. Умножаем на сегодняшний тариф 1,07 грн/куб и получаем плату за доставку в месяц".

Как сообщалось, с 1 января операторы рынка (облгазы/газсбыты) присылают потребителям две платежки. В одной – сумма за потребленный газ, во второй – стоимость его доставки потребителю.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама