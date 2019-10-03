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Новые правила пересечения границы на Донбассе: какие документы нужно иметь

3 октября, 13:09

Пограничники рассказали о пересечении границы школьниками

/ Фото: ГПСУ

Пограничники сообщили о новом порядке пересечения границы в Донецкой и Луганской областях. Новый порядок вступает в силу с 29 октября 2019 года, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как рассказали в ведомстве, для пересечения линии разграничения необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица.

Граждане младше 16 лет должны иметь с собой паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины или же проездной документ. Также для пропуска нужно нотариально заверенное согласие родителей. Согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется, если ребенок возвращается в сопровождении родителя, с которым осуществила выезд.

Украинцы от 14 до 16 лет, которые учатся на контролируемой Украиной территории, также могут пересекать границу без согласия родителей. Им нужно предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, а также подтверждение обучения в украинском учебном заведении.

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Покинуть временно оккупированные территории (ВОТ) могут и украинцы без возможности оформить паспорт гражданина Украины. Им необходимо предъявить любой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины.

Кроме того, пропускать граждан, которые выезжают из ВОТ для оформления документов, будут при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением миграционной службы.

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Для иностранцев порядок пересечения линии разграничения фактически остался без изменений.

"В то же время просим учесть, что на ВОТ Луганской области среди местных жителей боевики запускают фейки якобы украинские пограничники вообще не будут выпускать детей до 16 лет при наличии свидетельства о рождении", – подчеркнули правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что росте количества граждан, которые пересекли админграницу с Крымом.

Кроме того, в Госпогранслужбе рассказали, скольких россиян не пустили в Украину с начала года.

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