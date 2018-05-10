Новые правила "прописки": ответы на главные вопросы
В Украине хотят кардинально реформировать регистрацию места жительства
В Украине хотят упростить правила регистрации места жительства. Офис реформ админуслуг подготовил законопроект, который должна принять Рада. Государство будет верить гражданам, но увеличит штрафы за неправдивую информацию о прописке.
Как хотят поменять правила регистрации места жительства сайту "Сегодня" рассказала руководительница сектора политики и реинжиниринга Офиса реформ админуслуг Людмила Рябчинская.
Людмила Рябчинскаяруководительница сектора политики и реинжиниринга Офиса реформ админуслуг
Основным позитивным изменением является то, что наше государство получает условия для эффективного выполнения своих основных функций. Таким образом, для достижения этой позитивного изменения мы предполагаем:
Во-первых, значительно упростить жизнь украинцам путем экономии их времени и средств, необходимых на регистрации – они будут подавать одно заявление, которое носит декларативный характер. Не нужны никакие согласования и документы. При этом заявление можно будет подать, посетив любой орган регистрации или центр предоставления административных услуг (не только по месту жительства как сейчас), а также через Интернет или почту.
Во-вторых, создание единой информационной системы позволит отменить справки о месте жительства, штампы в паспорта, перевести предоставления услуг в сфере регистрации места жительства полностью в электронный вид, сделает невозможным дублирование регистрации в нескольких реестрах территориальных общин и тому подобное.
В-третьих, создается внесудебный механизм разрешения споров в сфере регистрации места жительства. А это опять экономия времени и средств для граждан.
В-четвертых, информация о месте проживания граждан станет полной и правдивой, поскольку в настоящее время через различные проблемы с регистрацией до 30 процентов граждан проживают без регистрации или зарегистрированы не по месту жительства.
- Как владелеца жилья будут предупреждать, что квартире или доме прописался арендатор или другой человек?
Отправка органом регистрации сообщений через электронные средства телекоммуникации при наличии контактных данных (телефон, электронная почта) владельца в реестре территориальной общины. Если данных нет, тосообщения передаются в почтовых отправлениях (заказным письмом с уведомлением о вручении) в адрес местонахождения, местожительства или пребывания владельца. Средства телекоммуникации (смс-сообщения, электронная почта, другие средства связи), с помощью которых орган регистрации осуществляет сообщения должны обеспечивать фиксацию факта сообщения и предоставлять владельцу возможность немедленной обратной связи с органом регистрации. Сообщение владельцев (совладельцев) жилья, которые не зарегистрированы по адресу этого жилья, осуществляется также на основании сопоставления данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, а в случае, когда собственником является не физическое лицо, также и данных Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. (Статьи 14 и 29 законопроекта).
- Как будет происходить отмене регистрации места жительства? Может собственник жилья снять с регистрации другого человека?
"Аннулирование регистрационных действий производится в случаях, если в декларации о регистрации места проживания приведены недостоверные сведения. Если человек на момент подачи декларации проживал в жилье, но затем выбыл из него, не снявшись с регистрации, орган регистрации не аннулирует регистрацию, а только самостоятельно снимает с регистрации. При этом не каких санкций к человеку не применяется (статьи 22 и 30 законопроекта).
Владелец жилья не может снять с регистрации другого человека но имеет право обратиться в орган регистрации с ходатайством о ее снятия. На основании обращения орган регистрации обращается к человеку с просьбой подтвердить факт его проживания. Процедура подтверждения факта своего проживания подробно регламентирована в законопроекте с целью недопущения злоупотреблений со стороны органа регистрации и человека, которой будет подтверждать факт проживания. Если человек не подтвердит факт проживания, орган регистрации снимет ее с регистрации самостоятельно. (Статьи 25-27 законопроекта).
- Какие могут возникнуть махинации и как они будут пресекаться?
Возможные схемы анализировались очень тщательно. Сегодня основанием для регистрации места проживания является право проживания в жилье. Существование такой связи между регистрацией в жилье и правом проживания в нем создает условия для мошенничества с имущественными и жилыми правами на жилье. Существующим законодательством предусмотрено, что срок хранения заявлений и документов о регистрации места проживания составляет три года. То есть через три года кроме штампа в паспорте нет никаких документов, подтверждающих согласие собственника на жительство человека в жилье. А кто знает давал владелец такое согласие или нет три года назад? Отсюда различные махинации. Законопроект отменяет этот опасный связь, а, следовательно, мошенники уже не смогут воспользоваться фактом регистрации в качестве доказательства того, что лицо имеет право проживать в жилье. Более того, законопроект четко определяет в каких случаях факт регистрации или снятия с регистрации не может использоваться. При этом проанализированы возможные ситуации, если бы незаконная регистрация могла негативно повлиять на собственника жилья. Определены законопроектом предохранители работают так, что даже в случае регистрации лица в жилье без ведома владельца, никакого вреда собственнику не будет причинено. При этом не следует забывать, что человек, который регистриуется, не является чкем-то безымянным и призрачным. Это конкретный человек, который идентифицирован и который знает, что ее фиктивную регистрацию легко разоблачат, а за свой проступок она будет нести ответственность. (Статьи 1 и 9 законопроекта).
"Сегодня" писал, как попасть врачу – без "прописки" в Киеве. На первый взгляд, записаться на прием к доктору, даже если место регистрации не совпадает с местом проживания, несложно. В некокорых столичных поликлиниках процедура оформления не занимает много времени – нужно лишь заполнить заявление на имя главврача и указать доктора, у которого хотите обслуживаться.
Вы сейчас просматриваете новость "Новые правила "прописки": ответы на главные вопросы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"