Новые правила "прописки": ответы на главные вопросы

В Украине хотят упростить правила регистрации места жительства. Офис реформ админуслуг подготовил законопроект, который должна принять Рада. Государство будет верить гражданам, но увеличит штрафы за неправдивую информацию о прописке.

Как хотят поменять правила регистрации места жительства сайту "Сегодня" рассказала руководительница сектора политики и реинжиниринга Офиса реформ админуслуг Людмила Рябчинская.





Людмила Рябчинская руководительница сектора политики и реинжиниринга Офиса реформ админуслуг Основным позитивным изменением является то, что наше государство получает условия для эффективного выполнения своих основных функций. Таким образом, для достижения этой позитивного изменения мы предполагаем: Во-первых, значительно упростить жизнь украинцам путем экономии их времени и средств, необходимых на регистрации – они будут подавать одно заявление, которое носит декларативный характер. Не нужны никакие согласования и документы. При этом заявление можно будет подать, посетив любой орган регистрации или центр предоставления административных услуг (не только по месту жительства как сейчас), а также через Интернет или почту. Во-вторых, создание единой информационной системы позволит отменить справки о месте жительства, штампы в паспорта, перевести предоставления услуг в сфере регистрации места жительства полностью в электронный вид, сделает невозможным дублирование регистрации в нескольких реестрах территориальных общин и тому подобное. В-третьих, создается внесудебный механизм разрешения споров в сфере регистрации места жительства. А это опять экономия времени и средств для граждан. В-четвертых, информация о месте проживания граждан станет полной и правдивой, поскольку в настоящее время через различные проблемы с регистрацией до 30 процентов граждан проживают без регистрации или зарегистрированы не по месту жительства.

Как владелеца жилья будут предупреждать, что квартире или доме прописался арендатор или другой человек?

Отправка органом регистрации сообщений через электронные средства телекоммуникации при наличии контактных данных (телефон, электронная почта) владельца в реестре территориальной общины. Если данных нет, тосообщения передаются в почтовых отправлениях (заказным письмом с уведомлением о вручении) в адрес местонахождения, местожительства или пребывания владельца. Средства телекоммуникации (смс-сообщения, электронная почта, другие средства связи), с помощью которых орган регистрации осуществляет сообщения должны обеспечивать фиксацию факта сообщения и предоставлять владельцу возможность немедленной обратной связи с органом регистрации. Сообщение владельцев (совладельцев) жилья, которые не зарегистрированы по адресу этого жилья, осуществляется также на основании сопоставления данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, а в случае, когда собственником является не физическое лицо, также и данных Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. (Статьи 14 и 29 законопроекта).

Как будет происходить отмене регистрации места жительства? Может собственник жилья снять с регистрации другого человека?

"Аннулирование регистрационных действий производится в случаях, если в декларации о регистрации места проживания приведены недостоверные сведения. Если человек на момент подачи декларации проживал в жилье, но затем выбыл из него, не снявшись с регистрации, орган регистрации не аннулирует регистрацию, а только самостоятельно снимает с регистрации. При этом не каких санкций к человеку не применяется (статьи 22 и 30 законопроекта). Владелец жилья не может снять с регистрации другого человека но имеет право обратиться в орган регистрации с ходатайством о ее снятия. На основании обращения орган регистрации обращается к человеку с просьбой подтвердить факт его проживания. Процедура подтверждения факта своего проживания подробно регламентирована в законопроекте с целью недопущения злоупотреблений со стороны органа регистрации и человека, которой будет подтверждать факт проживания. Если человек не подтвердит факт проживания, орган регистрации снимет ее с регистрации самостоятельно. (Статьи 25-27 законопроекта).

Какие могут возникнуть махинации и как они будут пресекаться?

Возможные схемы анализировались очень тщательно. Сегодня основанием для регистрации места проживания является право проживания в жилье. Существование такой связи между регистрацией в жилье и правом проживания в нем создает условия для мошенничества с имущественными и жилыми правами на жилье. Существующим законодательством предусмотрено, что срок хранения заявлений и документов о регистрации места проживания составляет три года. То есть через три года кроме штампа в паспорте нет никаких документов, подтверждающих согласие собственника на жительство человека в жилье. А кто знает давал владелец такое согласие или нет три года назад? Отсюда различные махинации. Законопроект отменяет этот опасный связь, а, следовательно, мошенники уже не смогут воспользоваться фактом регистрации в качестве доказательства того, что лицо имеет право проживать в жилье. Более того, законопроект четко определяет в каких случаях факт регистрации или снятия с регистрации не может использоваться. При этом проанализированы возможные ситуации, если бы незаконная регистрация могла негативно повлиять на собственника жилья. Определены законопроектом предохранители работают так, что даже в случае регистрации лица в жилье без ведома владельца, никакого вреда собственнику не будет причинено. При этом не следует забывать, что человек, который регистриуется, не является чкем-то безымянным и призрачным. Это конкретный человек, который идентифицирован и который знает, что ее фиктивную регистрацию легко разоблачат, а за свой проступок она будет нести ответственность. (Статьи 1 и 9 законопроекта).

"Сегодня" писал, как попасть врачу – без "прописки" в Киеве. На первый взгляд, записаться на прием к доктору, даже если место регистрации не совпадает с местом проживания, несложно. В некокорых столичных поликлиниках процедура оформления не занимает много времени – нужно лишь заполнить заявление на имя главврача и указать доктора, у которого хотите обслуживаться.