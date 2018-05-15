Новые правила въезда в ЕС: как заполнять анкету и за что придется заплатить

Сегодня, 21:56

Нововведения в системе въезда по безвизовому режиму в страны Шенгена должны уберечь путешественников от лишних трат


Евросоюз вводит новую систему контроля на своих границах: за безвизовый въезд в ЕС придется заплатить 7 евро, а также заполнить специальную анкету. Какую информацию придется указывать, не помешает ли она выехать в страны ЕС и когда заработает нововведение – разбирались журналисты "Сегодня".

7 евро – это примерно 220 гривен, и именно столько стоит анкета, которую необходимо будет заполнить перед поездкой в страны Шенгенской зоны. В анкете, кроме паспортных данных, нужно указать цель поездки, а также – то, бывал ли въезжающий в зону Шенгена в странах, где бушуют эпидемии или недавно случались террористические атаки.

Но, даже если на какой-то из этих вопросов ответ будет положительным, – во въезде не откажут, уверяют в Еврокомиссии. А вот если после предыдущих путешествий остался хотя бы один неоплаченный штраф за парковку или превышение скорости, путешественника могут не пустить в ЕС, пока долг не будет погашен.

"Евросоюз тщательно проверяет тех, кто обращается за визой. Но контроля за теми, кто въезжает по безвизовому режиму, нет. А это граждане 60 стран. Поэтому мы и внедряем систему авторизации. Проверка будет очень простой и займет всего несколько минут. Если человек получил отказ, например, по состоянию здоровья, то, как только он выздоровеет, может повторно обращаться за разрешением на въезд", – объяснил пресс-секретарь Европейской Комиссии по вопросам миграции и внутренней политики Тове Эрнст.

В Еврокомиссии уверяют, что проверка данных на границе займет лишь несколько минут. Если найдут неточности в написании фамилии в анкете и паспорте, или если в документах не совпадет дата рождения, пограничники могут запросить у туриста дополнительную информацию.

С запуском новой системы отказов во въезде украинским туристам не станет больше, уверен посол Украины при ЕС Николай Точицкий – наоборот, система должна уберечь путешественников от лишних трат.

"Когда ты уже купил билет, прилетел в любую столицу членов государств Шенгена, а у тебя то или иное не совпадает с информацией, которая была предоставлена в документе, вы – нежелательное лицо. У нас кириллица, здесь латиница, и бывают погрешности. Поэтому это даже больше для удобства тех, кто путешествует. Поэтому на три года, если говорится, ты будешь в покое, что у тебя все в порядке и ты можешь спокойно путешествовать", – рассказал Николай Точицкий.

Заполнять анкету нужно будет раз в три года, поэтому сумма сбора за анкету получается незначительной. Да и сама система, если и заработает, то не раньше, чем в 2021 году.

Напомним, Украина начала переговоры со всеми 61 странами "белого шенгена" с целью установить с ними безвизовый режим. Отметим, на сегодняшний день граждане Украины могут посещать без виз 85 стран мира.

Как известно, безвизовый режим для граждан Украины с Евросоюзом начал действовать с июня 2017 года. Как отметил президент Украины Петр Порошенко, за время действия "безвиза" им воспользовались уже 500 тысяч украинцев.
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Источник:

"Сегодня"

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