Новые Санжары против эвакуированных украинцев: сельсовет обратился к Зеленскому

Местные власти села Новые Санжары в Полтавской области поддержали протестующих против помещения эвакуированных из Китая украинцев на карантин в расположенном здесь санатории МВД.

На внеочередной сессии депутаты Новосанжарского сельсовета приняли обращение к руководству страны, попросив перенести обсервацию над эвакуированными в другое место.

"Мы... категорически против размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань в неприспособленном заведении Медицинский центр "Новые Санжары" Национальной гвардии Украины", – говорится в заявлении, опубликованном 20 февраля на сайте сельсовета.

Депутаты указали на то, что их больница не обеспечена необходимым оборудованием и препаратами и не готова предоставить полноценную медпомощь для лечения больных коронавирусом.

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Кроме того, в санатории нет изоляторов, боксов и надлежащей вентиляционной системы, а его канализация подключена к канализационной системе поселка и вытекает в фильтрационные поля в селе Зачепиловка.

К тому же санаторий расположен в жилом массиве, что ставит под угрозу здоровье местных жителей.

"Требуем от высших должностных лиц государства принять безотлагательные меры по недопущению размещения на территории Новосанжарского поселкового совета, в частности в Медицинском центре "Новые Санжары" Национальной гвардии Украины, людей, эвакуированных из Китая", – резюмируют депутаты.

Свое обращение они адресовали президенту Владимиру Зеленскому, министру здравоохранения Зоряне Скалецкой, министру внутренних дел Арсену Авакову и народному депутату Константину Касаю, который был избран в Верховную Раду по 149-му мажоритарному округу, в который входят Новые Санжары.

Напомним, что вместе с украинцами и иностранцами на обсервацию будет помещен и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.

На борту самолета из Уханя он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Подробнее о реакции жителей Новый Санжар на вынужденное соседство с эвакуированными из Китая читайте в материале "Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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