Новые "скорые" Фонда Рината Ахметова разъезжаются по Украине

Города-спутники столицы стремительно развиваются. Один за другим здесь растут новостройки, открываются магазины.

"Ирпень и Буча — города областного значения, с достаточно плотной и большой застройкой, численность населения увеличивается просто в геометрической прогрессии", – говорит старшая фельдшер Бучанской подстанции экстренной медицинской помощи Оксана Пигольчук.

Городские службы пытаются адаптироваться к новым условиям. На Бучанской подстанции экстренной медицинской помощи уже давно не менялось количество бригад, а половина машин в автопарке — старенькие "Газели".

"На Бучанской подстанции 10 выездных автомобилей, обслуживающих очень большой район. За месяц Бучанская подстанция обслуживает до 1700 вызовов", – говорит заведующая Бучанской подстанции Валентина Вергулес.

На подстанции говорят, что основные вызовы — это падения с высоты, ДТП, травмы. Часто выезжают на инфаркты и инсульты.

"Сегодня" стали свидетелями, как врачи скорой оказывали помощь мужчине, которому во время прогулки стало плохо. Медики заподозрили инфаркт. Мужчину забрали в больницу, а прямо в "скорой" сделали ему кардиограмму.

Оказать помощь на месте и – по дороге в больницу – очень важно. Тем более, что еще одной проблемой густонаселенных городов являются заторы на дорогах. Скорую не всегда пропускают. Поэтому в укомплектованной современным оборудованием машине врачи чувствуют себя более уверенно, а пациенты — безопаснее.

Для сравнения на подстанции показывают старую "Газель".

"Машины ничем не оборудованы, аппаратуры нет, так как в реанимобилях "Peugeot". Все процедуры надо делать вручную. Для транспортировки больного машина очень неудобно", – говорит заведующая Бучанской подстанции Валентина Вергулес.

Врачи показывают, как выглядит новенькое "Peugeot", "скорая" класса B из тех, которые Фонд Рината Ахметова десятками передает медикам по всей Украине.

"Я хочу поблагодарить Рината Ахметова и его команду за приобретение таких автомобилей! Такие автомобили нам нужны, это реанимобили, и их не сравнить с нашими старыми "Газелями", – говорит заведующая Валентина Вергулес.

"200 скорых для Украины" – это проект, который реализуется по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова.

"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова, также нашему президенту Владимиру Зеленскому за то, что такая поддержка большая оказывается нашей подстанции. Здесь есть абсолютно все оборудование для того, чтобы оказать первую медицинскую экстренную помощь больным, пострадавшим, в любой ситуации" – говорит и.о. врача, старший фельдшер Татьяна Рыбальченко.

В ближайшее время каждая область Украины получит новые машины. За год работы новые "скорые" спасут миллион человеческих жизней.

Ранее Фонд Рината Ахметова передал в Ровенскую область два современных автомобиля скорой помощи класса B. Они вошли в число первых 30 машин, переданных областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях Украины.

На сегодняшний день Фондом реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд – единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".

Только на Донбассе за последние пять лет благодаря помощи Рината Ахметова были спасены жизни более 1 000 000 человек.

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