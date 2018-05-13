Новые снаряды и минные ловушки: военные рассказали о коварном вооружении боевиков

Россия на Донбассе не просто испытывает новое вооружение, но и использует различные боеприпасы, против мирных жителей, чтоб потом подставить украинских военных. Об этом рассказали бойцы отдельной бригады морской пехоты, которые держат позиции вблизи Мариуполя.

Украинские военные обнаружили после одного из обстрелов боевиками обломки новейших реактивных снарядов, которые были усилены фугасной начинкой и оставили после себя большие воронки.

"Мы обнаружили хвостовики ракет, которые не присущи обычным боеприпасам. В отличие, от советских образцов, которые ранее использовали российско-оккупационные войска, эти хвостовики имели совсем другой вид и крепления. Также нашли обломки с соответствующей маркировкой. Все задокументировано и передано в специальные структуры Министерства обороны Украины. Я уверен, что во время показаний в международных судах по вопросу российской агрессии против Украины они станут важными вещественными доказательствами", – рассказал один из бойцов.

Также российско-террористическое войска активно занимаются минированием территории запрещенными боеприпасами, причем делают все это таким образом, чтобы максимально замаскировать свою причастность к этим действиям. Одна из таких "растяжек" была обезврежена разведчиками ВСУ: Она состоит из патронов к крупнокалиберному пулемету (ДШК, 12,7) и привязанной к ним гранаты. Во время подрыва гранаты детонируют боеприпасы и поражают человека. Со стороны это должно выглядеть так, будто человек попал под обстрел крупнокалиберного пулемета.

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Военные отмечают, что противник любит ставить такие "подарочки" в домах, на кладбищах, у колодцев, куда обязательно придут гражданские и нарвутся на растяжку. Делается это все для того, чтоб дискредитировать украинскую армию, якобы это она обстреляла мирных жителей.

"Изготовление и установка подобных минных ловушек подробно расписано в соответствующем руководстве ГРУ ВС РФ. В этом учебнике, разработанном специалистами спецслужб России, рассказывается, как организовывать и проводить террористические акты на территориях государств, входивших в СССР", – рассказывают бойцы.

Как сообщалось, за прошедшие сутки боевики резко обострили ситуацию на Донбассе. Враг 73 раза нарушил режим тишины, в результате чего один боец ВСУ погиб и еще четверо получили ранения.