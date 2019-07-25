Новые стройнормы для украинских больниц и не только: появятся парковки для колясок и душевые

Кабмин готовит очередные евронормы для проектирования зданий

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украинские строители постепенно переходят на европейские нормы проектирования зданий — от медучреждений и мест общего пользования до судов, из которых постепенно убирают унижающие человеческое достоинство металлические клетки. Происходит это благодаря отмене Минрегионстроем устаревших нормативов и введению новых. "Сегодня" выяснили, что на днях подготовили специалисты министерства.

Грядущие новинки

Три последних новшества от Минрегионстроя касаются обустройства больниц, создания мест для паркования детских колясок и перестройки судебных учреждений. По словам замминистра Льва Парцхаладзе, прежде всего надо заняться больницами, обеспечив пациентов как безбарьерной средой, так и возможностью принять душ и сходить в туалет прямо в палате. Такие удобства уже есть в частных лечебницах, но не секрет, что в подавляющем большинстве госбольниц санузлов один-два один на весь этаж, что особенно тяжело для людей после операции и пожилых пациентов.

"Все требования, как правильно обустроить санитарные и душевые комнаты с обеспечением безбарьерного доступа, уже есть в действующих госстройнормах (ГСН) "Инклюзивность зданий и сооружений", которые действуют с 1 апреля этого года" — подчеркнул Парцхаладзе.

По его словам, требования надо внедрять и в ранее построенных больницах. Также готовятся изменения в проектировании торговых центров, супермаркетов, поликлиник, больниц, школ и других общественных мест, чтобы возле них были специально оборудованные места для парковки детских колясок. В министерстве утверждают, что уже изучили общественное мнение по этому вопросу, и большинство людей идею поддерживают.

Наконец, отменят норму, по которой залы судебных заседаний должны быть оборудованы металлическими клетками для подсудимых. Причина в том, что таких клеток практически не осталось, их заменили ударопрочными или пуленепробиваемыми стеклами. Также усилят безопасность участников судебного процесса (судей, прокуроров, адвокатов, свидетелей) при рассмотрении особо резонансных дел: хотя бы один из залов суда должен быть оборудован дополнительной перегородкой из стекла и металла, отделяющей места этих людей от мест для посетителей.

Мнение экспертов

Специалисты по строительству поддерживают постепенную отмену старых норм, но говорят, что не все они выполнимы.

"Хорошая идея по парковкам для детских колясок, она будет востребована. Да и оборудовать такое место несложно — в поликлиниках, супермаркетах для этого есть свободные площади, — анализирует специалист консалтинговой компании "СВ девелопмент" Сергей Костецкий. — Но, учитывая наш менталитет, это должно быть нечто вроде камер хранения, чтобы не украли, особенно если коляска дорогая. Должен быть человек, который их принимает, выдает номерки. Сами же расходы на паркоместа для колясок незначительны, поэтому не повлияют на стоимость товаров".

Но, по словам Костецкого, есть более важные нормы, которыми Минрегионстрою стоило бы заняться. Это, например, трансформаторные подстанции вблизи домов, которые стоило бы упрятать под землю, чтобы туда не могли забраться дети.

"Нужны миллиарды"

Эксперты говорят, что самым сложным и дорогим станет предлагаемое новыми ГСН оснащение уже существующих больничных палат туалетами и душевыми, так как это потребует полного перепроектирования системы водопровода, канализации и вентиляции. По словам Костецкого, на перестройку нужны миллиарды гривен из госбюджета, которых и так не хватает для лечения больных. Также станет меньше число койко-мест. Поэтому на практике эти ГСН будут применяться только при строительстве новых больниц, либо если переоборудование существующих медучреждений оплатят спонсоры.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ГСН предусмотрят размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.

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