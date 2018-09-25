Новые учения в Украине: Генштаб сделал важное предупреждение украинцам

Украинские войска планируют отработать действия по обороне и контрнаступлению, а лишние "глаза" и подозрительные лица им не нужны

Вооруженные силы начали новые масштабные военные учения "Казацкая воля-2018", которые пройдут с 25 по 29 сентября. Однако украинцев предупредили не применять в соответствующих районах беспилотные летательные аппараты и не находиться вблизи военных колон. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.

Военные отмечают, что главной целью учений является наращивание возможностей органов военного управления в ходе ведения оборонительных действий войсками, а также планирование и ведение контратакующей операции. К учениям привлечены структурные подразделения Минобороны, Генштаба, органов военного управления и управления других военных формирований и правоохранительных органов.

В то же время военные предупредили гражданское население не снимать на видео и фото военную технику и не проникать на военные объекты.

"Также информируем, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами всех замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности. Предостерегаем от провокационных действий рядом с воинскими частями и колоннами военной техники, а также обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действиях", – говорится в заявлении Генштаба.

Напомним, в мае штаб Объединенных сил обратился к СМИ и блогерам с просьбой воздержаться от распространения данных о ВСУ, которые могут привести к гибели украинских военных. Командование отмечает, что украинская армия осуществляет задачи по улучшению тактического положения войск, и утечка информации может стоить жизни воинам.

Как сообщалось на днях, артиллеристы ВСУ показали, как отражать танковые атаки. В Сухопутных войсках прошли боевые стрельбы, по результатам выполнения которых лучшими среди всех воинских частей оказались артиллеристы 55-й отдельной артбригады "Запорожская Сечь" ВСУ.