Новые учения в Украине: Генштаб сделал важное предупреждение украинцам

Сегодня, 14:07

Украинские войска планируют отработать действия по обороне и контрнаступлению, а лишние "глаза" и подозрительные лица им не нужны

Украинские военные. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Украинские военные. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вооруженные силы начали новые масштабные военные учения "Казацкая воля-2018", которые пройдут с 25 по 29 сентября. Однако украинцев предупредили не применять в соответствующих районах беспилотные летательные аппараты и не находиться вблизи военных колон. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.

Военные отмечают, что главной целью учений является наращивание возможностей органов военного управления в ходе ведения оборонительных действий войсками, а также планирование и ведение контратакующей операции. К учениям привлечены структурные подразделения Минобороны, Генштаба, органов военного управления и управления других военных формирований и правоохранительных органов.

В то же время военные предупредили гражданское население не снимать на видео и фото военную технику и не проникать на военные объекты.

"Также информируем, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами всех замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности. Предостерегаем от провокационных действий рядом с воинскими частями и колоннами военной техники, а также обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действиях", – говорится в заявлении Генштаба.

Напомним, в мае штаб Объединенных сил обратился к СМИ и блогерам с просьбой воздержаться от распространения данных о ВСУ, которые могут привести к гибели украинских военных. Командование отмечает, что украинская армия осуществляет задачи по улучшению тактического положения войск, и утечка информации может стоить жизни воинам.

Как сообщалось на днях, артиллеристы ВСУ показали, как отражать танковые атаки. В Сухопутных войсках прошли боевые стрельбы, по результатам выполнения которых лучшими среди всех воинских частей оказались артиллеристы 55-й отдельной артбригады "Запорожская Сечь" ВСУ.
военные, ВСУ, учения, генштаб, предупреждение

Вы сейчас просматриваете новость "Новые учения в Украине: Генштаб сделал важное предупреждение украинцам". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Самусь

Военная база НАТО в Польше: готов ли Запад дать отпор России

Сегодня, 09:21

Политика

Российский корабль. Фото: facebook.com/tof.press

Морское противостояние Украины и РФ будет продолжаться – военный эксперт

Вчера, 12:20

Россия продолжит "играть мускулами", но не будет спешить разрывать двустороннее соглашение с Киевом
Загрузка...

Украина

Учения пограничников. Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники провели учения на границе: появились яркие фото

23 Сентября, 09:01

К "защите" государственной границы были привлечены кинологические подразделения и отдельные силы оперативного реагирования

Украина

"Грады". Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

ВСУ мощно ударили из "Градов" на Азовском побережье: появилось эффектное видео

23 Сентября, 08:14

Украина продолжает тренировать отражать "морское нападение" в виду российской агрессии в Азовском море
Загрузка...