Новые военные учения РФ в Крыму: демонстрация силы или готовность к обострению ситуации

Россия очередными военными учениями демонстрирует возможности своих вооруженных сил к обострению ситуации в Азовском и Черном морях.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Александр Полищук, комментируя старт российских военных учений на юге РФ и в оккупированном Крыму с привлечением флота и авиации.

"Объективно в Азовском море Россия имеет преимущества в части военно-морской мощи не только над Украиной, но и в сравнении с другими странами. Конечно, начиная военные учения на Азове или Черном море, Россия всегда демонстрирует свои возможности по обострению ситуации. Даже если вспомнить прежние военно-морские учения РФ, которые проводились напротив Одессы, то тогда производились пуски, в том числе из вооружений крупных калибров. Но до обострения, которое может перерасти в конфликт, конечно, дело не дойдет", – подчеркнул он.

При этом, по словам эксперта, передислокация двух украинских судов в Азов через Керченский пролив и создание в Бердянске украинской военно-морской базы не уравновешивает ситуацию в азовской акватории, "но это является демонстрацией того, что Украина наконец всерьез отнеслась к вопросу безопасности".

"Два судна, конечно, не решают там проблематики, но в случае наращивания украинской военно-морской группировки на Азове, мы сможем каким-то образом противостоять задержкам торговых и грузовых судов, осуществляя там маневрирования. У наших военных моряков есть определенные методы, каким образом делать невозможным задержание судов", – добавил Полищук.

В свою очередь координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в комментарии сайту "Сегодня" тоже спрогнозировал, что Россия продолжит демонстрировать Украине и миру силу в Черном море и Азове.

"Действия России в акваториях Черного и Азовского морей по усложнению украинского судоходства является элементом гибридной войны против Украины. Это одно из продолжений продвижения российской агрессии. Акватория Азовского моря, Приазовье и южное побережье Черного моря – точки соприкосновения, к которым агрессор прилагает усилия для направления своих агрессивных действий", – рассказал эксперт.

В то же время, как отметил Машовец, если Украина пойдет на сопровождение торговых и грузовых судов, следующих из Азова в Черное море, ситуация может усложниться, поскольку РФ в этом никак не заинтересована.

"Да, мы можем сопровождать, но кто с этим согласится?! Затруднение украинского судоходства – один из элементов гибридной агрессии", – добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что более 50 самолетов, около 10 кораблей Черноморского флота РФ примут участие в масштабных учениях на юге России, в том числе в оккупированном Крыму. По официальным данным, в маневрах оборонное ведомство РФ планирует задействовать свыше 1 тыс. военнослужащих.

Как сообщалось, в сентябре Россия уже проводила крупные военные учения в оккупированном Крыму и на территории Краснодарского края, в которых отрабатывался захват побережья с моря.

Тогда в учениях РФ задействовала 1,5 тысячи военных, а также более 300 единиц военной и спецтехники. Маневры проходили одновременно на пяти полигонах Крыма и Краснодарского края. Среди техники стоит отметить РСЗО "Град", 122-миллиметровые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 120-миллиметровые гаубицы Д-30, 120-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона-С", минометы "Сани" и "Поднос", а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Перед этим у берегов оккупированного Крыма флот РФ ударил по кораблям и самолетам "противника". Это российские военные проводили маневры в Черном море с применением Черноморского флота и авиации.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов рассказывал, как Россия может использовать Крым против Украины. Россия создала в последние месяцы в Азовском море флотилию, усилив дополнительными кораблями Пограничные войска Федеральной службы безопасности, а также перебросив корабли с Каспийского моря. В то же время ракетные комплексы на полуострове могут наносить удары по позициям Украины в глубоком тылу.

В то же время, в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Николай Сунгуровский поснял, почему морское противостояние между Украиной и РФ будет продолжаться.