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Новый этап медреформы: в НСЗУ рассказали, обеспечат ли больницы лекарствами

25 февраля, 12:07

Виталий Андроник

В программу медгарантий вошли лекарства из Национального перечня, включающего 427 препаратов

Национальная служба здоровья рассчитала тарифы, по которым будет платить медикам за лечение украинцев. Например, за лечение инфаркта больнице заплатят 16 000 грн, а за роды – 8 136 грн. Но ни в один тариф не включили стоимость лекарств. Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Как оказалось, больницы будут получать препараты так же, как и раньше. Министерство здравоохранения централизованно закупает лекарства по госпрограммам и передает в регионы, затем они распределяются в медучреждения.

Однако медикаменты не включили в тарифы, поскольку их финансируют отдельно.

"У Минздрава есть централизованные программы закупки лекарств. В тарифах не учтены лекарства, поскольку они профинансированы другими программами. Также важно отметить, что в программу медицинских гарантий входят лекарства, которые входят в Национальный перечень лекарств. Другие лекарства, к сожалению, нет возможности включить. Препараты, которые не включены в Национальный перечень лекарств, пациенту может понадобиться купить самостоятельно. Также эти лекарства могут обеспечивать местные бюджеты — это не запрещено законодательством", – пояснила Алена Горошко, директор департамента заказа медицинских услуг и лекарственных препаратов Национальной службы здоровья Украины.

Национальный перечень лекарств включает 427 препаратов, которые нужны для первоочередных потребностей медпомощи с доказанной эффективностью. В список входят препараты, начиная от анестетиков (лидокаин, морфин и т.д.) и обезбаливающих, таких, как парацетамол, до противоинфекционных препаратов (оксамнихин, цефтриаксон и другие) и гормонов (гидрокортизон, тамоксифен и другие).

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Новый этап медреформы: в НСЗУ рассказали, обеспечат ли больницы лекарствами

Список разработан на основе Ориентировочного перечня основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Эти лекарства должны выдавать в больницах бесплатно. Наличие лекарств в больнице можно проверить.

Ранее сообщалось, что свою систему учета лекарств под названием eStock собирался запустить Минздрав. Система должна охватывать все больницы, однако к анонсированному сроку – концу 2019 года – ресурс так и не запустили.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Медреформа в Украине: почему лекарства не включили в тарифы на медуслуги".

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Источник: Сегодня

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