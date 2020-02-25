Новый этап медреформы: в НСЗУ рассказали, обеспечат ли больницы лекарствами

Национальная служба здоровья рассчитала тарифы, по которым будет платить медикам за лечение украинцев. Например, за лечение инфаркта больнице заплатят 16 000 грн, а за роды – 8 136 грн. Но ни в один тариф не включили стоимость лекарств. Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Как оказалось, больницы будут получать препараты так же, как и раньше. Министерство здравоохранения централизованно закупает лекарства по госпрограммам и передает в регионы, затем они распределяются в медучреждения.

Однако медикаменты не включили в тарифы, поскольку их финансируют отдельно.

"У Минздрава есть централизованные программы закупки лекарств. В тарифах не учтены лекарства, поскольку они профинансированы другими программами. Также важно отметить, что в программу медицинских гарантий входят лекарства, которые входят в Национальный перечень лекарств. Другие лекарства, к сожалению, нет возможности включить. Препараты, которые не включены в Национальный перечень лекарств, пациенту может понадобиться купить самостоятельно. Также эти лекарства могут обеспечивать местные бюджеты — это не запрещено законодательством", – пояснила Алена Горошко, директор департамента заказа медицинских услуг и лекарственных препаратов Национальной службы здоровья Украины.

Национальный перечень лекарств включает 427 препаратов, которые нужны для первоочередных потребностей медпомощи с доказанной эффективностью. В список входят препараты, начиная от анестетиков (лидокаин, морфин и т.д.) и обезбаливающих, таких, как парацетамол, до противоинфекционных препаратов (оксамнихин, цефтриаксон и другие) и гормонов (гидрокортизон, тамоксифен и другие).

Список разработан на основе Ориентировочного перечня основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Эти лекарства должны выдавать в больницах бесплатно. Наличие лекарств в больнице можно проверить.

Ранее сообщалось, что свою систему учета лекарств под названием eStock собирался запустить Минздрав. Система должна охватывать все больницы, однако к анонсированному сроку – концу 2019 года – ресурс так и не запустили.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Медреформа в Украине: почему лекарства не включили в тарифы на медуслуги".

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