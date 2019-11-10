Новый этап разведения сил и эпидемия ложных минирований: главные события недели

Украинский фильм, высоко оцененный на Каннском кинофестивале, теперь поборется за "Золотой глобус"

Фото: AFP

Украина подготовилась к альтернативному реверсу газа, а Кабинет министров сократил численность работников райгосадминистраций. Читайте ТОП-5 главных новостей Украины уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Петровском началось разведение сил

Разведение сил в районе Петровского началось около 12:00 9 ноября. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

С участка разведения №3 отводу подлежат 42 военнослужащих ВСУ, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия.

Силы ООС отходят на один километр и занимают новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода верифицируется представителями СММ ОБСЕ и нашими военнослужащими из СЦКК. Он реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске. В частности, Протокола от 5 сентября 2014 года, Меморандума от 19 сентября 2014 года, а также комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, сказано в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", изначально разведение в районе Петровского планировалось на 4 ноября, но враг сорвал этот процесс. Однако 7 ноября было констатировано, что в районе Петровского последнее нарушение режима тишины было 30 октября и условие семи дней без стрельбы было выдержано.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко указал на особенности разведения в Петровском.

"Богдановка, находящаяся под контролем украинских войск, расположена за пределами участка. Кстати, там проживают семь гражданских лиц. Петровское находится под контролем оккупационных войск, и также за пределами участка", – сказал командующий ООС.

В то же время генерал заверил, что украинские военные, несмотря на отход, будут начеку и в любой момент готовы отразить возможную атаку врага.

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Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины "Укртрансгаз", который окончательно подготовился к зиме, завершил модернизацию газоизмерительной станции (ГИС) "Гребеники" в Одесской области. Как сообщили в пресс-службе компании, это позволит осуществлять реверсную транспортировку газа из Румынии через Молдову, если Россия остановит транзит газа.

"Модернизация технологической трубопроводной обвязки станции позволила существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС, особенно в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме со стороны Молдовы", - уточнили в "Укртрансгазе".

В компании отметили, что работы осуществлены в соответствии с инициативой CESEC, которая предполагает обеспечение транспортировки природного газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении из Греции через Болгарию и Румынию в Украину и Молдову.

Кабмин сократил численность работников райгосадминистраций

Кабинет министров сократил предельную численность работников районных государственных администраций (РГА). Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 4 ноября, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Правительство сократило предельную численность работников райгосадминистраций (РГА). Это обусловлено тем, что в результате реформы децентрализации функции РГА активно переходят к объединенным территориальным громадам. Решение правительства позволит оптимизировать работу таких райгосадминистраций и уменьшить расходы бюджетных средств, которые могут быть направлены на развитие общин на соответствующих территориях" – говорится в сообщении.

В тренде Новый этап разведения сил и эпидемия ложных минирований: главные события недели

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий сообщил, что штат РГА будет сокращен на 18,5 тысяч человек.

Дубилет перечислил несколько принципов сокращения:

часть функций дублируются с объединенными территориальными громадами (ОТГ);

часть функций ликвидируют, поскольку они оказались устаревшими и неэффективными;

часть функций намерены перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или Киев);

некоторые функции будут объединены.

Сотрудников, которые попадут под сокращение штатов, предупредят об увольнении за два месяца, а также выплатят им все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска. Каждому госслужащему обещают найти новую работу. К этому привлекли профсоюзы – они будут работать с каждым госслужащим индивидуально.

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Столицу захлестнула эпидемия ложных минирований

На этой неделе в Киеве наблюдалась форменная эпидемия ложных минирований станций столичной подземки. 1 ноября закрыли станции метро "Театральная" и "Крещатик", 5 ноября — "Майдан Незалежности" и "Дворец Спорта", а в четверг, 7 ноября, были не только закрыты на вход и выход "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок", — неизвестный телефонный хулиган "заминировал" еще и столичный вокзал.

По подсчетам правоохранителей, каждый выезд экстренных и оперативных служб по вызову о ложном минировании обходится бюджету в 20-30 тыс. грн. В эту сумму входят расходы на топливо, использование оборудования и оплата труда медиков, взрывотехников и прочих специалистов.

Не нужно думать, что телефонным хулиганам их проделки сходят с рук — почти все, кто сообщал в службу "102" о ложном минировании, были найдены правохранительными органами. И даже получали реальные тюремные сроки.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Соскучился за женой и не дали кредит: почему осужденные за ложное минирование звонили "102".

Украинский фильм претендует на премию "Золотой глобус"

Фильм Наримана Алиева "Домой", который попал в лонглист премии "Оскар", теперь еще номинирован и на премию "Золотой глобус". Кинолента будет бороться в номинации "Лучший иноязычный фильм", сказано на официальной странице премии в Facebook.

Отметим, что всего на номинацию "Лучший иноязычный фильм" претендуют 80 фильмов из 49 стран. Кроме ленты "Домой", в лонглист попали картины Педро Альмодовара, Франсуа Озона, Пон Джун Хо и многих других популярных режиссеров.

"Лента о Крыме стала единственным украинским кандидатом в лонглисте премии", – сообщается на странице "Домой".

Читайте обзор фильма в специальном материале сайта "Сегодня""Нелегкий путь "Домой": почему нужно смотреть фильм Наримана Алиева".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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