Новый формат: гипермаркет "Леруа Мерлен" в ТРЦ "Retroville"

Первый «Леруа Мерлен» в ТРЦ - компактный магазин с проверенными спросом товарами и обновленной визуальной концепцией в навигации и мерчандайзинге

29 мая компания "Леруа Мерлен Украина" открывает первый гипермаркет внутри торгово-развлекательного центра. Объект общей площадью 4 805 кв. м расположился в ТРЦ "Retroville" по адресу проспект Правды, 47. Новый формат подразумевает компактный магазин с меньшей площадью, но с сохранением всех самых проверенных спросом товаров. А также с обновленной визуальной концепцией в навигации и мерчандайзинге.

Французская компания "Леруа Мерлен" специализируется на товарах для строительства, ремонта и обустройства жилья.

Новый гипермаркет украинской сети в ТРЦ "Retroville" – нетипичного для компании формата: средней площади, с уплотнением выкладки продукции, но при этом с сохранением эффективности и ассортимента основных групп товаров. 25 000 наименований будут представлены в 14 торговых отделах. Расширенный список из 50 000 товаров доступен на сайте ритейлера www.leroymerlin.ua.

Абсолютно по-новому в торговой точке имплементируют семью напольных покрытий: в зоне выбора будут представлены варианты с моментальной доступностью в магазине и с доставкой в течение 2-х дней из других гипермаркетов. Такой же подход применяется в отделах кухонь и хранения. Еще одной особенностью магазина станет новый контрастный стиль: свежая визуальная концепция в навигации и мерчандайзинге.

"Новый адрес низких цен!" – главный слоган магазина "Леруа Мерлен" в ТРЦ "Retroville". Стоимость товаров во всех гипермаркетах сети ниже рыночных в среднем на 5-10%. Все это благодаря огромному товарообороту, эффективной работе с базой поставщиков и развитию 15 собственных торговых марок.

Для качественного и ускоренного обслуживания потока клиентов в новом гипермаркете будут работать 12 касс. Все посетители смогут воспользоваться рядом дополнительных сервисов, среди которых: пункты выдачи онлайн-заказов, доставка товаров, отдельные точки оказания услуг для профессиональных строителей и участников программы лояльности, детские мини-тележки и тележки-автомобили. Для гостей также доступна совместная с ТРЦ "Retroville" парковка на 3 200 мест.

Магазин будет работать с соблюдением всех санитарных требований и рекомендаций Кабинета Министров Украины.

Для клиентов гипермаркета доступны две бонусные программы лояльности. Для профессиональных строителей действует программа "Клуб Про": за каждую покупку с использованием карты участники получают бонусы в размере от 3% до 6% и возможность их обмена на товар или услуги, а также бесплатную доставку по Киеву.

Вторая программа, действующая для всех клиентов сети, которая называется "Клуб Леруа Мерлен", позволяет вернуть товар в течение 365 дней без чека, получить дополнительные два года гарантии на собственные торговые марки, обменять бонусы на разнообразные услуги.

"Более 30 лет мы работаем в DIY-сегменте, 10 лет конкурируем на рынке товаров для дома, кухни и сада, 3 года назад начали бороться с сумасшедшей ценовой политикой конкурентов. Сегодня мы адаптируем бизнес к современным реалиям и смещаем акценты работы на digital-развитие, омниканальную систему продаж и удобную доставку. Мы ориентированы на то, чтобы каждый наш клиент смог купить товар в один клик и забрать его у дома или с помощью наших партнеров "Новая Почта" и "Розетка" (даже если заказчик находится в городе, где нет физического магазина "Леруа Мерлен"). Мы становимся еще более цифровыми, еще более доступными для клиентов", – утверждает Седрик Броссе, генеральный директор "Леруа Мерлен Украина".

Магазин в ТРЦ "Retroville" станет 6-м детищем компании в Украине и 465-м в мире.

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