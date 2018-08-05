Новый фронт: каждое "минирование" обходится Украине в 20-30 тысяч гривен

Украину накрыла волна псевдоминирований зданий и объектов инфраструктуры. С начала года в полицию поступило более 1,5 тыс. таких сообщений. По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, за последний год число таких сигналов увеличилось минимум вдвое.

"За весь прошлый год сообщений о минировании было зарегистрировано 700. Мы вынуждены задействовать множество ресурсов, ведь в таких случаях эвакуируются персонал и посетители. Более 900 сообщений поступило по электронной почте", — заявил Аброськин.

По подсчетам правоохранителей, каждый выезд экстренных и оперативных служб обходится бюджету в 20-30 тыс. грн. В эту сумму входят расходы на топливо, использование оборудования и оплата труда медиков, взрывотехников и прочих специалистов. При этом Аброськин уточняет, что подавляющее большинство сигналов о заложенных бомбах поступает по электронной почте и, как правило, из России. Полицейские выезжают по каждому такому сигналу, но признают: если киберполицейские выясняют, что сообщение о якобы заложенной бомбе пришло из России, разыскать и наказать преступника становится практически невозможно.

Где "минируют"

Абсолютной рекордсменкой по заминированиям стала Харьковская область — здесь с начала года поступило 1041 сообщение о заложенной взрывчатке. Вторая в списке Львовская область — 155 сигналов. Подтверждением того, что эти области в лидерах "заминирований" стало и начало июля. И харьковским, и львовским силовикам в начале июля поступили сообщения о "минировании" 15 объектов в Харькове и Львове. Наши источники в полиции рассказали, что и на Харьковщине, и на Львовщине полицейские вместе с руководством СБУ и начальством часто "минируемых" предприятий нарабатывают стратегию противодействия такому террору.

"Среди директоров предприятий и учреждений, где простой чреват большими убытками, появилась такая тенденция: они разработали инструкцию, что в случае "минирования" они или охрана берут ответственность на себя. То есть они уверены и подтверждают, что в здание никто подозрительный не входил и, соответственно, взрывчатку не проносил. Все эти меры они предпринимают для того, чтобы проверка помещения не занимала много времени взрывотехниками", — рассказали нам полицейские.

Третьей в рейтинге страдающих от псевдоминеров областей следует столица (123 "минирования"), а за ней Одесская, Днепропетровская и Херсонская области (42, 33 и 22 "минирований" соответственно). И, как показала статистика, меньше всего псевдоминеры атакуют Волынскую, Хмельницкую, Винницкую и Кировоградскую области — здесь за полгода зарегистрировано по 1-2 "минирования".

Наказание за ложное минирование в Украине достаточно суровое — до 8 лет тюрьмы, но поймать "шутников" сложно. В этом году вручено всего 69 подозрений. Однако есть и реальные сроки. Один из последних приговоров был вынесен Франковским райсудом Львова. Суд приговорил неработающего гражданина, "заминировавшего" детский сад №1 Львова, к 3 годам тюрьмы условно. А вот Первомайский суд Черновцов в начале года приговорил к 4 годам тюрьмы ранее неоднократно судимого за ложные минирования гражданина Молдовы. Он два дня подряд терроризировал Черновцы своими звонками, "заминировав" местный бар и местную больницу скорой помощи. Одним же из самых запомнившихся "минеров" копы называют охранника запорожского стадиона, который несколько лет тому назад набрал "102" с домашнего телефона и заявил о бомбе после того, как ему приснилось, что его рабочее место заминировано.

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В мире: сроки и штрафы большие

За рубежом достаточно сурово наказывают за ложные сообщения о бомбах и терактах. Несколько лет тому назад суд в США приговорил к 25 годам тюрьмы подростка-геймера, который несколько раз заявлял в полицию об угрозах в домах своих соперников по компьютерной игре. После того как горе-геймер сообщал в полицию о бомбах, убийствах и якобы находящихся в домах оппонентов заложниках, спецназовцы врывались в дома ничего не подозревающих людей. Развязка наступила после того, как во время одной из таких операций спецназ ранил человека.

Шесть лет тюрьмы грозит тем, кто угрожает бомбой на территории Казахстана, от 3 до 7 лет грозит подобным нарушителям закона в соседней Беларуси. Два года назад швейцарское правосудие приговорило француженку к крупному штрафу за ложное минирование аэропорта. Заявив о бомбе, женщина пыталась помешать сбежать мужу. В итоге ее наказали штрафом, эквивалентным 2 млн грн.