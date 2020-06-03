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Новый глава ГКАУ: займемся созданием спутников

3 июня, 18:00

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Директор Государственного космического агентства Украины Владимир Усов в интервью рассказал о новой стратегии развития украинского космоса. В планах - создание спутников дистанционного зондирования Земли

Большое внимание в ГКАУ намерены уделить созданию спутников дистанционного зондирования Земли. Последний украинский спутник Cіч-2 разработки КБ "Южное" прекратил работу еще в 2012 году, и с тех пор Украина вынуждена использовать сервисы иностранных операторов. Но уже в ближайшем будущем ситуация обещает измениться. По словам Усова, КБ "Южное" совместно с киевским заводом "Арсенал" активно работает над созданием новейшего аппарата ДЗЗ со сканером высокого разрешения, и в ГКАУ надеются, что в ближайшие 5 лет Украине удастся развернуть на орбите собственную группировку спутников ДЗЗ.

Вместе с тем глава ГКАУ исключил возможность создания собственного космодрома на территории Украины, назвав такой проект сложным и маловероятным.

Не осталась без внимания главы Укркосмоса и тема освоения Луны, ставшая особенно актуальной после того, как в 2019 году NASA объявило о старте новой лунной программы Artemis. Ее цель — построить на Луне промышленную базу для дальнейшего освоения Марса. Усов отметил, что у КБ "Южное" уже есть подобный проект, технологии которого могут быть успешно применены в рамках Artemis и других лунных программ.

В заключение руководитель ГКАУ подчеркнул, что для успешной реализации всех инициатив нужен личный контроль президента, поскольку космос – президентская сфера ответственности во всех странах мира. Усов отметил, что заинтересованность главы державы сегодня существует, а значит, космос становится национальным приоритетом.

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КБ Южное ГКАУ спутники

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