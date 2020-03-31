Новый глава Минздрава Степанов назвал два главных приоритета в своей работе

Есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии, отметил министр

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает приоритетами в своей деятельности борьбу с коронавирусом и завершение медицинской реформы. Об этом заявил во время знакомства с коллективом министерства, передает пресс-служба ведомства.

"Впереди немало работы. Первый приоритет – борьба с коронавирусом. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах. Второй приоритет – медицинская реформа. Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней", – отметил Максим Степанов.

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Напомним, 30 марта Верховная Рада уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения и назначила на этот пост Максима Степанова.

Более подробно о новом главе ведомства читайте в материале: Потомственный врач, ставший главой ОГА: что известно о новом главе Минздрава Максиме Степанове.

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