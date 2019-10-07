Новый глава Нацполиции объяснил, почему нужно легализировать проституцию

Мы все равно от этой проблемы не избавимся, считает Игорь Клименко

Фото AFP / Фото: AFP

Новый глава Нацполиции Игорь Клименко поддерживает идею легализации проституции в Украине. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся", сказал он.

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Ранее сообщалось, что представительницы секс-индустрии и активисты, защищающие их права, сегодня пришли с пикетом под стены Министерства внутренних дел в Киеве. По их мнению, права работников этой отрасли необходимо защитить на законодательном уровне.

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Отметим, процедурно в Украине возможно легализовать проституцию, но подходить к этому вопросу нужно тщательно. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил юрист Юрий Белоус.

По его словам, нынче за проституцию предусмотрена административная ответственность, а за сутенерство – уголовная. Изменить это можно, исправив лишь пару статей. Но это требует серьезного изучения вопроса. Как считает эксперт, важно согласовывать подобный шаг с различными организациями, которые, к примеру, отстаивают права женщин.

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