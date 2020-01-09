Новый глава ОБСЕ сделал заявление по конфликту на Донбассе

Эди Рама. Фото: twitter.com/OSCE

Новый действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама считает, что конфликт на Донбассе, который подпитывает Россия, остается центральным вызовом для безопасности в Европе, при этом его разрешение в ближайшее время не предвидится.

Он заявил о необходимости снизить напряженность, добиться мира и стабильности на Донбассе.

"И хотя мы увидели вселяющие надежды сигналы, которые мы приветствуем, путь к долгосрочному миру, как мы все знаем, остается долгим", - указал он.

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Председатель ОБСЕ также заявил, что Албания будет призывать стороны конфликта к полной реализации Минских соглашений, поддерживать работу Контактной группы в Минске и переговоры в "нормандском формате".

"Специальная мониторинговая миссия и Украина станут пунктами назначения моей первой поездки в ближайшие недели в качестве действующего председателя ОБСЕ", – отметил он.

Председательство в ОБСЕ с 1 января 2020 года перешло от Словакии к Албании. Председателем на очередной год становится министр иностранных дел соответствующей страны, который руководит текущей деятельностью ОБСЕ, координирует работу ее учреждений и институтов, представляет организацию, наблюдает и способствует разрешению конфликтов и кризисных ситуаций.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее произошли изменения в миссии ОБСЕ в Украине. Организация назначила замену Мартину Сайдику в Контактной группе по Донбассу.

Смотрите также видео, как в начале декабря новый вице-президент Еврокомиссии оконфузился с войной на Донбассе:

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