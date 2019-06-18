Новый глава СВР об освобождении Донбасса в 2014-м: Мы делали немало, о чем нельзя рассказывать
В Украине нет законодательной базы для эффективной борьбы с диверсантами и террористами, говорит Бухарев
Недавно назначенный главой Службы внешней разведки Владислав Бухарев, а в 2014-м году – бывший офицер по особым поручениям председателя СБУ – на Донбассе создавал агентурную сеть, которая помогала ликвидировать боевиков, вести разведку в интересах украинских военных и сопровождать колонны ВСУ.
Об этом генерал-лейтенант Налоговой службы рассказал в интервью Сensor.net.
По его словам, тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов поставил задачу – использовать все возможности для защиты Украины на Донбассе.
"Надо было уничтожать террористов, но избегать ущерба для мирных жителей. Для таких действий СБУ нужно было подобрать надежных местных людей, которые не вызывают подозрений, могут перемещаться по всему Донбассу и проходить по своим документам любые блокпосты террористов, вести разведку, проводить воинские колонны, люди, которым можно доверить оружие. Одним словом, нам было необходимо создать агентурно-боевую группу. С собой я собрал надежную группу офицеров главка "К", которые были мотивированы защищать Украину. Мы действовали совместно с подразделениями контрразведки. Это было время проверки на прочность, и сразу стало ясно, кто и чего стоит", – вспоминает Бухарев.
Он заметил, что тогда многие руководители уклонялись от ответственности, не хотели и боялись воевать.
"Смешно сейчас слышать, когда кто-то жалуется, что "Турчинов в Крыму не дал команду стрелять" – все необходимые приказы руководство страны выдало, я свидетель. Но прежде всего я глубоко убежден, что украинский военнослужащий не должен ждать никаких приказов, если он видит, что враг нападает на нашу страну и наших граждан. Родина доверяет нам защиту, и мы обязаны действовать самостоятельно, согласно присяге народу Украины и Конституции. Руководство страны само ждет от военных профессиональных действий, и ответственность на нас. И мы делали в 2014-м немало того, о чем нельзя рассказывать, но необходимо в критических условиях, потому что в Украине нет законодательной базы для эффективной борьбы с диверсантами и террористами", – посетовал бывший офицер по особым поручениям председателя СБУ (июль – октябрь 2014-го).
Выяснилось, рассказывает Бухарев, что большинство местных жителей на Донбассе были зомбированы пропагандой против Майдана, "хунты", смотрели только российское телевидение.
"Представьте, как тяжело было, заходишь в село, устанавливаешь контакт, а к тебе сходится толпа, и говорят: "Уходите, мы боимся, что "правосеки" приедут и всех поубивают, мы не хотим с вами говорить". В апреле-мае антиукраинская агитация велась на Донбассе открыто, даже воинские части блокировались и останавливали колонны. У нас не было времени переубеждать людей словом – "войну слов" Украина на Донбассе тогда проиграла, надо было показать силу", – говорит глава СВР.
По его словам, агентам СБУ удалось очень быстро наладить работу с местными настоящими патриотами Украины.
"Особо хочу отметить выдающегося человека, имя которого я пока не имею права называть. Его позывной – "Лесник", моим решением он был назначен командиром агентурно-боевой группы, которая вскоре разрослась до 26 человек. Я организовал машину со всем необходим военным оснащением, и мы в кратчайшие сроки вооружали всех наших новых сотрудников, которые были на контакте с различными подразделениями СБУ. Были проблемы с нехваткой снайперских винтовок – и мы содействовали "Леснику" в приобретении высокоточного оружия. "Лесник" отлично отработал при штурме блокпоста на комбикормовом заводе 2 мая, и после этого они выполняли широкий объем задач – группа "Лесника", кроме разведки и проводки колонн, также проводила диверсии, участвовала в штурмах блокпостов. Они выполняли первый обмен двух наших нацгвардейцев под Славянском, есть видео. "Лесник" в ночь перед выходом банды Гиркина сумел освободить трех украинских офицеров, которые были захвачены террористами, и их террористам вывезти не удалось", – рассказал Бухарев.
Он добавил, что эти же люди были проводниками руководства Министерства обороны и Генштаба при входе в Славянск.
Напомним, Бухарев рассказал, как получил награду от россиян.
Также новости "Сегодня", что приход на должность главы СВР Бухарева вызвал возмущение, так как оказалось, что у него есть награда ФСБ. Читайте подробней, что известно о новом главе Внешней разведки.
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