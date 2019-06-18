Новый глава СВР об освобождении Донбасса в 2014-м: Мы делали немало, о чем нельзя рассказывать

В Украине нет законодательной базы для эффективной борьбы с диверсантами и террористами, говорит Бухарев

Фото: Facebook

Недавно назначенный главой Службы внешней разведки Владислав Бухарев, а в 2014-м году – бывший офицер по особым поручениям председателя СБУ – на Донбассе создавал агентурную сеть, которая помогала ликвидировать боевиков, вести разведку в интересах украинских военных и сопровождать колонны ВСУ.

Об этом генерал-лейтенант Налоговой службы рассказал в интервью Сensor.net.

По его словам, тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов поставил задачу – использовать все возможности для защиты Украины на Донбассе.

Владислав Бухарев Фото: Facebook

"Надо было уничтожать террористов, но избегать ущерба для мирных жителей. Для таких действий СБУ нужно было подобрать надежных местных людей, которые не вызывают подозрений, могут перемещаться по всему Донбассу и проходить по своим документам любые блокпосты террористов, вести разведку, проводить воинские колонны, люди, которым можно доверить оружие. Одним словом, нам было необходимо создать агентурно-боевую группу. С собой я собрал надежную группу офицеров главка "К", которые были мотивированы защищать Украину. Мы действовали совместно с подразделениями контрразведки. Это было время проверки на прочность, и сразу стало ясно, кто и чего стоит", – вспоминает Бухарев.

Он заметил, что тогда многие руководители уклонялись от ответственности, не хотели и боялись воевать.

"Смешно сейчас слышать, когда кто-то жалуется, что "Турчинов в Крыму не дал команду стрелять" – все необходимые приказы руководство страны выдало, я свидетель. Но прежде всего я глубоко убежден, что украинский военнослужащий не должен ждать никаких приказов, если он видит, что враг нападает на нашу страну и наших граждан. Родина доверяет нам защиту, и мы обязаны действовать самостоятельно, согласно присяге народу Украины и Конституции. Руководство страны само ждет от военных профессиональных действий, и ответственность на нас. И мы делали в 2014-м немало того, о чем нельзя рассказывать, но необходимо в критических условиях, потому что в Украине нет законодательной базы для эффективной борьбы с диверсантами и террористами", – посетовал бывший офицер по особым поручениям председателя СБУ (июль – октябрь 2014-го).

Выяснилось, рассказывает Бухарев, что большинство местных жителей на Донбассе были зомбированы пропагандой против Майдана, "хунты", смотрели только российское телевидение.

"Представьте, как тяжело было, заходишь в село, устанавливаешь контакт, а к тебе сходится толпа, и говорят: "Уходите, мы боимся, что "правосеки" приедут и всех поубивают, мы не хотим с вами говорить". В апреле-мае антиукраинская агитация велась на Донбассе открыто, даже воинские части блокировались и останавливали колонны. У нас не было времени переубеждать людей словом – "войну слов" Украина на Донбассе тогда проиграла, надо было показать силу", – говорит глава СВР.

Украинские военные на Донбассе Фото: Facebook

По его словам, агентам СБУ удалось очень быстро наладить работу с местными настоящими патриотами Украины.

"Особо хочу отметить выдающегося человека, имя которого я пока не имею права называть. Его позывной – "Лесник", моим решением он был назначен командиром агентурно-боевой группы, которая вскоре разрослась до 26 человек. Я организовал машину со всем необходим военным оснащением, и мы в кратчайшие сроки вооружали всех наших новых сотрудников, которые были на контакте с различными подразделениями СБУ. Были проблемы с нехваткой снайперских винтовок – и мы содействовали "Леснику" в приобретении высокоточного оружия. "Лесник" отлично отработал при штурме блокпоста на комбикормовом заводе 2 мая, и после этого они выполняли широкий объем задач – группа "Лесника", кроме разведки и проводки колонн, также проводила диверсии, участвовала в штурмах блокпостов. Они выполняли первый обмен двух наших нацгвардейцев под Славянском, есть видео. "Лесник" в ночь перед выходом банды Гиркина сумел освободить трех украинских офицеров, которые были захвачены террористами, и их террористам вывезти не удалось", – рассказал Бухарев.

Он добавил, что эти же люди были проводниками руководства Министерства обороны и Генштаба при входе в Славянск.

Напомним, Бухарев рассказал, как получил награду от россиян.

Также новости "Сегодня", что приход на должность главы СВР Бухарева вызвал возмущение, так как оказалось, что у него есть награда ФСБ. Читайте подробней, что известно о новом главе Внешней разведки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Новый глава СВР об освобождении Донбасса в 2014-м: Мы делали немало, о чем нельзя рассказывать". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"