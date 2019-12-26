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Новый год без огорчений

26 декабря, 16:30

Актуально

Несложные приемы, которые помогут не стать жертвой карманников и кибермошенников

Фото: pixabay.

Фото: pixabay.

Завершение года сопровождается множеством забот. Вечеринки, поиск подарков, приготовления к праздничным застольям – мы стараемся успеть все. Вполне естественно, что накапливается легкая усталость, бдительность ослабляется. Увы, в предпраздничной суете можно стать жертвой злоумышленников. Сказанное напрямую относится к нашим банковским картам, смартфонам и хранящейся в них важной информации.

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Как избежать неприятностей и не омрачить себе праздники? Вы узнаете о несложных приемах, которые помогут не стать жертвой карманников и кибермошенников. А PR-директор оператора lifecell Денис Казван объяснит, как обезопасить себя и свои данные при помощи специального мобильного приложения "Защити мобильный" и регистрации собственного номера. Смотрите в сюжете "Ранок з Україною"

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