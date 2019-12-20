Новый год в Украине: куда поехать и во сколько обойдется празднование

Новогодние праздники – самое время для путешествий. Именно в этот период украинские города становятся сказочными. Сайт "Сегодня" выяснил, как отдохнуть в разных городах Украины и сколько это будет стоить. В качестве отправной точки был выбран город Киев.
Харьков
Дорога
Харьков находится на расстоянии 590 км от Киева. То есть, дорога на автомобиле займет примерно шесть часов. Чтобы сэкономить, можно взять попутчиков. Добираться по железной дороге – от пяти до девяти часов, в зависимости от выбранного поезда. Цена билета составляет от 420 до 1472 грн. Также можно добираться автобусом, но это будет дольше, чем на автомобиле и поезде. В дороге вы проведете 8-12 часов. Цена на билет за одного – 430-608 грн.
Проезд в метро Харькова стоит 8 грн, а в троллейбусах и трамваях – 6 грн.
Еда
В городе есть места, где можно вкусно и недорого поесть. В кафе-столовых обед вам обойдется примерно в 40-80 грн. Есть специальные предложения – завтраки, ланчи, комплексные обеды или ужины.
Что посмотреть
Главная елка города будет находиться на площади Свободы. Там пройдут и основные гулянья, в конце которых 31 декабря запустят фейерверки.
Также можно посетить местные театры. Самые большие и популярные – Харьковский драматический театр имени Т. Шевченко, театр им. А. Пушкина и самый старый театр в городе – Театр музыкальной комедии.
В городе есть Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького – это главный парк города, основное место отдыха горожан. 19 декабря его украсят, а с 25 декабря зажгут елку и откроют дом Деда Мороза. Также там расположены площадки для развлечений: аттракционы, тематические зоны, каток. Для детей проводят бесплатные мастер-классы, а на главной сцене состоятся конкурсные программы, шоу, концерты.
Где ночевать
Цена за койко-место на одного в хостеле стартует от 160 грн при предварительном бронировании. За одноместный номер в отеле придется заплатить от 620 до 4 200 грн. Места лучше бронировать заранее.
Львов
Дорога
Езда от столицы до Львова займет около шести с половиной часов, ведь расстояние между городами составляет 540 км. Дорога на поезде составит от пяти до 14 часов. Стоимость билета на одного человека – 180-1600 грн. Автобусом можно добраться за 6-8 часов, а цена за одно место обойдется от 400 до 800 грн.
Самым колоритным видом транспорта в городе считается трамвай. На нем удобно передвигаться по исторической части Львова. Стоимость проезда – 5 грн.
Еда
Средний счет за обед в обычном львовском кафе составит от 90 до 150 грн. В ресторане можно поесть примерно за 280 грн. В местных заведениях есть много блюд, которые встречаются только на западе Украины. Поэтому советуем изучать меню и спрашивать у официантов об особенностях местной кухни. Также Львов славится изобилием тематических заведений. Кстати, ранее мы писали,где во Львове поесть вкусно и недорого.
Что посмотреть
В конце декабря на площади Рынок и проспекте Свободы организуют Львовскую рождественскую ярмарку. Здесь можно будет попробовать традиционные украинские блюда, а также глинтвейн, вино и разные наливки. Также можно купить сувениры.
Главная елка города будет размещена возле оперного театра. Именно здесь состоятся все празднования. Помимо этого, во Львове откроют "Зимний парк": там можно кататься на санях, а также участвовать в конкурсах и розыгрышах. На площади Рынок установят большой каток.
Где ночевать
За ночь в хостеле придется заплатить 200-300 грн, в зависимости от расположения в городе. Если взять номер на одного в гостинице – цена за сутки составит от 890 до 4500 грн. Также можно арендовать квартиру посуточно, но это выгодно только для отдыха компанией. Стоимость аренды – от 1 200 до 10 000 грн.
Днепр
Дорога
Дорога из Киева в Днепр составляет 187 км, то есть два-три часа своим транспортом. В поезде вы проведете от семи до девяти с половиной часов, а билеты стоят от 150 до 1 290 грн. Автобусом ехать около семи часов. К концу года билеты подорожают почти в два раза: цена за одно место составит в среднем 500 грн.
Проезд в троллейбусах и трамваях стоит 4 грн, а в маршрутках – 8 грн.
Еда
В Днепре есть недорогие кафе и столовые. Вкусно поесть можно за 50 грн. Здесь также очень популярна доставка еды: в городе много заведений с бесплатной доставкой.
Что посмотреть
В центре Днепра на площади Героев Майдана будет работать ледовый каток. В некоторые даты, которые местные власти еще не определили, он будет бесплатным, но за аренду коньков все равно придется платить.
В парке Шевченко с 25 декабря будет проходить Рождественский фестиваль. Новогодняя елка в сквере Ивана Старова откроется 26 декабря. Также в Доме органной и камерной музыки представят новую музыкальную программу.
Где ночевать
Цена за койко-место в Днепре стартует от 120 грн за ночь. Средняя цена составляет 160 грн. Одноместный номер в отеле обойдется в сумму от 300 до 2600 грн. Арендовать квартиру можно за 600-1100 грн, в зависимости от ремонта и расположения дома.
Одесса
Дорога
Своим ходом из Киева в Одессу можно добраться за пять с половиной часов: расстояние между городами составляет 495 км. Дорога на поезде займет от семи до десяти часов, а цена билета составит от 680 до 1 800 грн. Автобусом будете добираться от пяти до семи часов. Стоимость билета на одного – от 360 до 600 грн.
Проезд в троллейбусе и трамвае составляет 5 грн.
Еда
Питание в городе недешевое. Средний чек за обед в кафе будет около 150-200 грн. В Одессе функционирует много заведений национальной кухни, там стоимость обеда составит около 300 грн. Впрочем, всегда можно купить еду в одном из местных супермаркетов. Цены там такие же, как и по всей Украине.
Что посмотреть
Праздничные мероприятия в городе начались еще с начала декабря. В преддверии Нового года в дельфинарии пройдут тематические представления, цена входа – от 300 грн.
Основные празднования состоятся традиционно в центре города. Большие новогодние елки установят на Дерибасовской улице и возле здания Горсовета на Приморском бульваре. Также там можно будет увидеть большой вертеп, мини-спектакли и концерты. Кроме того, на Дерибасовской будет работать новогодняя ярмарка: там можно вкусно покушать и приобрести сувениры.
Встречать Новый год будут на Думской площади, где ежегодно ночью с 31 декабря на 1 января проводится праздничный концерт и запускают салюты.
Где ночевать
Один из приятных моментов – хостелы. Они дешевые и их много. Снять одно место в хорошо обустроенном хостеле (с Wi-fi, наличием утюга, стиральной машины и т.д.) можно за 120-260 грн. Номер в отеле на одного будет стоить от 360 до 3 200 грн.
Кроме того, можно снять квартиру посуточно за 500-700 грн, в зависимости от расположения.
Винница
Дорога
Езда на автомобиле от Киева до Винницы займет примерно три часа. Если ехать в объезд через Житомир (из-за хорошей трассы), дорога составит 268 км. Поездом можно добраться за 3-4 часа, цена за место составляет от 195 до 890 грн. Также есть дешевая электричка (стоимость билета около 75 грн), но она едет четыре с половиной часа. Автобусом будете добираться около четырех часов, цена за одно место составляет 200-300 грн.
Еда
Пообедать в городских кафе можно за 70 грн. В ресторане комплексный обед обойдется примерно в 120 грн. Также в Виннице есть много недорогих столовых. В основном это столовые университетов и предприятий, но питаться там можно всем.
Что посмотреть
Празднования состоятся на майдане Незалежности: там будет работать резиденция Святого Николая, а также пройдут концерты, мастер-классы и развлекательные программы. Напротив, на Европейской площади, откроют "новогоднюю почту" и ярмарку.
Основные гулянья традиционно пройдут в парке Горького, где и установят главную праздничную елку. Там работают аттракционы, а также есть каток. В новогоднюю ночь в парке будут концертные программы, ярмарки и бесплатная дискотека возле елки.
Где ночевать
За место в хостеле нужно заплатить 200-300 грн. В гостинице номер на одного за ночь будет стоить от 700 до 1100 грн. А вот предложений сдачи квартир тут немного, стоимость за сутки составляет около 600 грн. Однако ближе к Новому году цена поднимется до 1500-4000 грн.
Чернигов
Дорога
Езда на автомобиле до Чернигова займет около двух часов, ведь город находится на расстоянии 142 км от столицы. На поезде добраться в город сложно, потому что билеты очень быстро раскупают. К примеру, на 30 и 31 декабря мест уже нет. Но от станции метро "Лесная" и "Черниговская" постоянно ходят частные маршрутки и автобусы. Ехать около двух с половиной часов, а цена за место составляет 100-210 грн.
За проезд в городском транспорте вы заплатите 5 грн, в маршрутке – 6 грн.
Еда
В Чернигове есть много дешевых столовых. Плотно пообедать можно за 40 грн. Средний чек за человека в обычном кафе выйдет 70-90 грн. Кстати, в городе очень популярны пивные заведения с интерьером в разных тематиках: старые фильмы, "бочка", кафе-пивоварня. Так что советуем искать не самый дешевый вариант, а самый интересный. Комплексный обед в ресторане будет стоить примерно 120-200 грн.
Что посмотреть
Главные мероприятия будут проходить на Красной площади. 25 декабря откроют праздничную елку. Также там появится большой каток. Новогоднюю ночь местные жители и гости города празднуют также на этой площади. Первого января в 02:00 там начнется программа "Новогодняя ночь".
Кстати, в Чернигове организовали бесплатные экскурсии на троллейбусах. Во время поездок пассажирам, жителям и гостям города из динамиков в салоне рассказывают истории и легенды города.
Праздничные постановки готовят заведения культуры: Черниговский театр им. Т.Г. Шевченка, балетная студия С.Антиповой.
Где ночевать
За одного человека в хостеле нужно заплатить 160-200 грн за ночь. Но места нужно бронировать заранее. Их, как и билеты на поезд, разбирают "на лету". Если снимать одноместный номер в гостинице, придется заплатить 500-2600 грн. Квартира же в период праздников будет стоить 500-1000 грн за сутки.
Подводя итог, на путешествие в новогодние праздники вам понадобится от 1090 до 2430 гривен за сутки.
Тем временем в Киеве уже собрали главную елку страны. Как это было, смотрите в сюжете "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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