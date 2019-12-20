Новый год в Украине: куда поехать и во сколько обойдется празднование

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Новогодние праздники – самое время для путешествий. Именно в этот период украинские города становятся сказочными. Сайт "Сегодня" выяснил, как отдохнуть в разных городах Украины и сколько это будет стоить. В качестве отправной точки был выбран город Киев.

Харьков

Главная елка Харькова стала самой высокой в Украине / Фото: пресс-служба мэрии Харькова

Дорога

Харьков находится на расстоянии 590 км от Киева. То есть, дорога на автомобиле займет примерно шесть часов. Чтобы сэкономить, можно взять попутчиков. Добираться по железной дороге – от пяти до девяти часов, в зависимости от выбранного поезда. Цена билета составляет от 420 до 1472 грн. Также можно добираться автобусом, но это будет дольше, чем на автомобиле и поезде. В дороге вы проведете 8-12 часов. Цена на билет за одного – 430-608 грн.

Проезд в метро Харькова стоит 8 грн, а в троллейбусах и трамваях – 6 грн.

Еда

В городе есть места, где можно вкусно и недорого поесть. В кафе-столовых обед вам обойдется примерно в 40-80 грн. Есть специальные предложения – завтраки, ланчи, комплексные обеды или ужины.

Что посмотреть

Главная елка города будет находиться на площади Свободы. Там пройдут и основные гулянья, в конце которых 31 декабря запустят фейерверки.

Также можно посетить местные театры. Самые большие и популярные – Харьковский драматический театр имени Т. Шевченко, театр им. А. Пушкина и самый старый театр в городе – Театр музыкальной комедии.

В городе есть Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького – это главный парк города, основное место отдыха горожан. 19 декабря его украсят, а с 25 декабря зажгут елку и откроют дом Деда Мороза. Также там расположены площадки для развлечений: аттракционы, тематические зоны, каток. Для детей проводят бесплатные мастер-классы, а на главной сцене состоятся конкурсные программы, шоу, концерты.

Где ночевать

Цена за койко-место на одного в хостеле стартует от 160 грн при предварительном бронировании. За одноместный номер в отеле придется заплатить от 620 до 4 200 грн. Места лучше бронировать заранее.

Львов

Фото: Дивись.info

Дорога

Езда от столицы до Львова займет около шести с половиной часов, ведь расстояние между городами составляет 540 км. Дорога на поезде составит от пяти до 14 часов. Стоимость билета на одного человека – 180-1600 грн. Автобусом можно добраться за 6-8 часов, а цена за одно место обойдется от 400 до 800 грн.

Самым колоритным видом транспорта в городе считается трамвай. На нем удобно передвигаться по исторической части Львова. Стоимость проезда – 5 грн.

Еда

Средний счет за обед в обычном львовском кафе составит от 90 до 150 грн. В ресторане можно поесть примерно за 280 грн. В местных заведениях есть много блюд, которые встречаются только на западе Украины. Поэтому советуем изучать меню и спрашивать у официантов об особенностях местной кухни. Также Львов славится изобилием тематических заведений. Кстати, ранее мы писали,где во Львове поесть вкусно и недорого.

Что посмотреть

В конце декабря на площади Рынок и проспекте Свободы организуют Львовскую рождественскую ярмарку. Здесь можно будет попробовать традиционные украинские блюда, а также глинтвейн, вино и разные наливки. Также можно купить сувениры.

Главная елка города будет размещена возле оперного театра. Именно здесь состоятся все празднования. Помимо этого, во Львове откроют "Зимний парк": там можно кататься на санях, а также участвовать в конкурсах и розыгрышах. На площади Рынок установят большой каток.

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Где ночевать

За ночь в хостеле придется заплатить 200-300 грн, в зависимости от расположения в городе. Если взять номер на одного в гостинице – цена за сутки составит от 890 до 4500 грн. Также можно арендовать квартиру посуточно, но это выгодно только для отдыха компанией. Стоимость аренды – от 1 200 до 10 000 грн.

Днепр

/ Фото: Информатор

Дорога

Дорога из Киева в Днепр составляет 187 км, то есть два-три часа своим транспортом. В поезде вы проведете от семи до девяти с половиной часов, а билеты стоят от 150 до 1 290 грн. Автобусом ехать около семи часов. К концу года билеты подорожают почти в два раза: цена за одно место составит в среднем 500 грн.

Проезд в троллейбусах и трамваях стоит 4 грн, а в маршрутках – 8 грн.

Еда

В Днепре есть недорогие кафе и столовые. Вкусно поесть можно за 50 грн. Здесь также очень популярна доставка еды: в городе много заведений с бесплатной доставкой.

Что посмотреть

В центре Днепра на площади Героев Майдана будет работать ледовый каток. В некоторые даты, которые местные власти еще не определили, он будет бесплатным, но за аренду коньков все равно придется платить.

В парке Шевченко с 25 декабря будет проходить Рождественский фестиваль. Новогодняя елка в сквере Ивана Старова откроется 26 декабря. Также в Доме органной и камерной музыки представят новую музыкальную программу.

Где ночевать

Цена за койко-место в Днепре стартует от 120 грн за ночь. Средняя цена составляет 160 грн. Одноместный номер в отеле обойдется в сумму от 300 до 2600 грн. Арендовать квартиру можно за 600-1100 грн, в зависимости от ремонта и расположения дома.

Одесса

/ Фото: odessa.online

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Дорога

Своим ходом из Киева в Одессу можно добраться за пять с половиной часов: расстояние между городами составляет 495 км. Дорога на поезде займет от семи до десяти часов, а цена билета составит от 680 до 1 800 грн. Автобусом будете добираться от пяти до семи часов. Стоимость билета на одного – от 360 до 600 грн.

Проезд в троллейбусе и трамвае составляет 5 грн.

Еда

Питание в городе недешевое. Средний чек за обед в кафе будет около 150-200 грн. В Одессе функционирует много заведений национальной кухни, там стоимость обеда составит около 300 грн. Впрочем, всегда можно купить еду в одном из местных супермаркетов. Цены там такие же, как и по всей Украине.

Что посмотреть

Праздничные мероприятия в городе начались еще с начала декабря. В преддверии Нового года в дельфинарии пройдут тематические представления, цена входа – от 300 грн.

Основные празднования состоятся традиционно в центре города. Большие новогодние елки установят на Дерибасовской улице и возле здания Горсовета на Приморском бульваре. Также там можно будет увидеть большой вертеп, мини-спектакли и концерты. Кроме того, на Дерибасовской будет работать новогодняя ярмарка: там можно вкусно покушать и приобрести сувениры.

Встречать Новый год будут на Думской площади, где ежегодно ночью с 31 декабря на 1 января проводится праздничный концерт и запускают салюты.

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Где ночевать

Один из приятных моментов – хостелы. Они дешевые и их много. Снять одно место в хорошо обустроенном хостеле (с Wi-fi, наличием утюга, стиральной машины и т.д.) можно за 120-260 грн. Номер в отеле на одного будет стоить от 360 до 3 200 грн.

Кроме того, можно снять квартиру посуточно за 500-700 грн, в зависимости от расположения.

Винница

/ Фото: 20 хвилин

Дорога

Езда на автомобиле от Киева до Винницы займет примерно три часа. Если ехать в объезд через Житомир (из-за хорошей трассы), дорога составит 268 км. Поездом можно добраться за 3-4 часа, цена за место составляет от 195 до 890 грн. Также есть дешевая электричка (стоимость билета около 75 грн), но она едет четыре с половиной часа. Автобусом будете добираться около четырех часов, цена за одно место составляет 200-300 грн.

Еда

Пообедать в городских кафе можно за 70 грн. В ресторане комплексный обед обойдется примерно в 120 грн. Также в Виннице есть много недорогих столовых. В основном это столовые университетов и предприятий, но питаться там можно всем.

Что посмотреть

Празднования состоятся на майдане Незалежности: там будет работать резиденция Святого Николая, а также пройдут концерты, мастер-классы и развлекательные программы. Напротив, на Европейской площади, откроют "новогоднюю почту" и ярмарку.

Основные гулянья традиционно пройдут в парке Горького, где и установят главную праздничную елку. Там работают аттракционы, а также есть каток. В новогоднюю ночь в парке будут концертные программы, ярмарки и бесплатная дискотека возле елки.

Где ночевать

За место в хостеле нужно заплатить 200-300 грн. В гостинице номер на одного за ночь будет стоить от 700 до 1100 грн. А вот предложений сдачи квартир тут немного, стоимость за сутки составляет около 600 грн. Однако ближе к Новому году цена поднимется до 1500-4000 грн.

Чернигов

Фото: Область.онлайн

Дорога

Езда на автомобиле до Чернигова займет около двух часов, ведь город находится на расстоянии 142 км от столицы. На поезде добраться в город сложно, потому что билеты очень быстро раскупают. К примеру, на 30 и 31 декабря мест уже нет. Но от станции метро "Лесная" и "Черниговская" постоянно ходят частные маршрутки и автобусы. Ехать около двух с половиной часов, а цена за место составляет 100-210 грн.

За проезд в городском транспорте вы заплатите 5 грн, в маршрутке – 6 грн.

Еда

В Чернигове есть много дешевых столовых. Плотно пообедать можно за 40 грн. Средний чек за человека в обычном кафе выйдет 70-90 грн. Кстати, в городе очень популярны пивные заведения с интерьером в разных тематиках: старые фильмы, "бочка", кафе-пивоварня. Так что советуем искать не самый дешевый вариант, а самый интересный. Комплексный обед в ресторане будет стоить примерно 120-200 грн.

Что посмотреть

Главные мероприятия будут проходить на Красной площади. 25 декабря откроют праздничную елку. Также там появится большой каток. Новогоднюю ночь местные жители и гости города празднуют также на этой площади. Первого января в 02:00 там начнется программа "Новогодняя ночь".

Кстати, в Чернигове организовали бесплатные экскурсии на троллейбусах. Во время поездок пассажирам, жителям и гостям города из динамиков в салоне рассказывают истории и легенды города.

Праздничные постановки готовят заведения культуры: Черниговский театр им. Т.Г. Шевченка, балетная студия С.Антиповой.

Где ночевать

За одного человека в хостеле нужно заплатить 160-200 грн за ночь. Но места нужно бронировать заранее. Их, как и билеты на поезд, разбирают "на лету". Если снимать одноместный номер в гостинице, придется заплатить 500-2600 грн. Квартира же в период праздников будет стоить 500-1000 грн за сутки.

Подводя итог, на путешествие в новогодние праздники вам понадобится от 1090 до 2430 гривен за сутки.

/ Фото: Сегодня

Тем временем в Киеве уже собрали главную елку страны. Как это было, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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