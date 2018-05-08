Новый Избирательный кодекс: смогут ли депутаты отменить скандальную мажоритарку

Чем ближе к парламентским выборам, которые по Конституции должны пройти в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады (а это 27 октября 2019 года), тем больше появляется разнообразных и иногда фантастических соцопросов. То неожиданно популярность набирают далекие от политики шоумены и комики, то известные певцы, которые никогда не говорили о возможном участии в президентской или парламентской кампании.

К счастью, об идее досрочных парламентских выборах на Печерских холмах уже забыли, хотя нередко с экранов телевизоров политики разных политических окрасок об этом говорят, параллельно "окучивая" понравившиеся избирательные округа. Это еще раз подтверждает, что менять скандальную мажоритарку, когда избирателей подкупают то гречкой, то деньгами, никто не собирается. Хотя 7 ноября прошлого года Рада чудом (сами депутаты называли это чистой случайностью) в первом чтении приняла проект нового Избирательного кодекса, который предусматривает отмену мажоритарки и переход на пропорциональную систему голосования по открытым избирательным спискам.

Новые избирательные правила

На досрочных парламентских выборах в 2014 году в программах абсолютно всех партий был пункт о необходимости принятия нового закона о выборах (а в идеале целого Избирательного кодекса), который бы, наконец, отменил коррумпированную мажоритарку и ввел пропорциональную систему голосования по открытым спискам. Более того, сразу после победы на досрочных парламентских выборах в первом туре Петр Порошенко призывал Верховную Раду изменить избирательные правила. Но у старого состава парламента руки до этого так и не дошли, хотя отмена мажоритарки была одним из требований Революции Достоинства.

Обещание "отказаться от смешанной пропорционально-мажоритарной избирательной системы и ввести пропорциональную" в течение первого квартала 2015 года политики записали в Коалиционном соглашении. Но парламентское большинство распалось, лишившись трех фракций, да и рабочая группа, которую спикер Андрей Парубий создал в конце 2015 года, по написанию единого Избирательного кодекса, так и не пришла к общему знаменателю. В итоге, шесть наработанных ими законопроектов решили вынести в зал, мол, пусть сами депутаты решают, какой из них поддерживать.

В статье "Прощай, мажоритарка: как может измениться система парламентских выборов в Украине" сайт "Сегодня" уже писал, что три из рекомендованных рабочей группой законопроекта Рада провалила еще 19 октября прошлого года. Еще один не собрал необходимых 226 "за". Самым реформаторским и прогрессивным как эксперты, так и сами нардепы называли проект №3112-1 авторства Андрея Парубия, и нардепов от БПП и НФ Александра Черненко и Леонида Емца. Его принятие в первом чтении 7 ноября, когда на табло показалось ровно 226 голосов, стало сюрпризом для провластных партий коалиции. Главы фракций БПП и НФ накануне дали отмашку голосовать депутатам на свое усмотрение (кто бы там что ни говорил о "свободе" голосований в каждой фракции).

Принятый в первом чтении новый Избирательный кодекс действительно отменяет мажоритарку и вводит пропорциональную систему голосования по открытым спискам. В избирательном бюллетене будет всего две строчки: "Поддерживаю избирательный список политической партии под порядковым №" и "Поддерживаю кандидата в народные депутаты Украины от этой политической партии под порядковым №". Общегосударственный избирательный округ поделят на 27 региональных, а чтобы победить на выборах кандидату нужно будет не только пройти по своему региональному округу, но и добиться того, чтобы за его партию в целом по стране отдали голоса не менее 4% избирателей. Кстати, сам проходной барьер предлагают понизить с 5% до 4%, правда, это еще предмет дискуссий.

Депутатский "спам" и шансы на принятие

Ко второму чтению проекта Избирательного кодекса, по словам Парубия, депутаты подали 4400 поправок. И тут не нужно быть великим экспертом, чтобы понять, зачем нардепы занимаются откровенным законодательным "спамом". Парламентская практика показывает, что делается это тогда, когда принятие законопроекта хотят "завалить".

Рассмотрением поданных поправок занимается парламентская рабочая группа во главе с Александром Черненко. Очередное заседание пройдет 14 мая, и до осенней сессии подготовить Кодекс ко второму чтению вполне реально.

"Тем, кто сейчас кричит, что новый Избирательный кодекс нужен до летних каникул, на самом деле важен не результат, а процесс. Дискуссии будут уже в зале, а на уровне рабочей группы идет нормальная экспертная работа. Хочу сразу подчеркнуть: имплементировать в этот Избирательный кодекс другую избирательную систему кроме открытых списков, как бы кому не хотелось, невозможно. Или мы его принимаем с открытыми списками, или нет. Любые попытки в пределах этого кодекса вернуть мажоритарку просто сломают логику всего документа", – сказал сайту "Сегодня" Александр Черненко.

По информации Гражданской сети "ОПОРА", из 4400 поданных поправок за два заседания парламентская рабочая группа обработала лишь 10%. На прошлом заседании 3 мая удалось пройти лишь 100 поправок. Во многом процесс пробуксовывает из-за нежелания депутатов, которые входят в рабочую группу (а их там 24 человека), ходить на заседания. К примеру, на первую встречу 16 апреля явилось лишь четверо народных избранников. По словам Александра Черненко, можно делать и выездные заседания и практика показывает, что за 6 часов такой работы можно пройти и тысячу поправок. Но удобнее, конечно, встречаться во время пленарных недель, когда все депутаты съезжаются в Киев.

Судя по настрою депутатского корпуса, вопрос принятия проекта Избирательного кодекса во втором чтении и в целом нардепы отложили в долгий ящик. Во-первых, ни в провластных БПП и НФ, ни в других, называющих себя оппозиционными, фракциях нет уверенности, что рабочая группа Черненко успеет проработать все 4400 поправок даже до следующей осенней сессии. Во-вторых, по словам главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, активность работы депутатов над кодексом крайне низкая и нужно удвоить, если не утроить усилия.

"Но главный риск непринятия Избирательного кодекса я вижу не в работе рабочей группы или профильного парламентского комитета, а в заявлениях политиков. Во-первых, ряд народных депутатов уже прогнозируют, что Избирательный кодекс провалят. Во-вторых, по их словам, некоторые голоса, отданные за Кодекс в первом чтении, депутаты дали по ошибке. В целом же риски непринятия нового Избирательного кодекса удваивает и тот факт, что в парламенте уже зарегистрировано восемь (альтернативных – Авт.) проектов о выборах народных депутатов", – сказал сайту "Сегодня" Алексей Кошель.

Хотя принять новый Избирательный кодекс максимум на осенней сессии (за год до очередных парламентских выборов) Верховную Раду призывают даже депутаты Европарламента. "ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека и Венецианская комиссия постоянно рекомендуют – законодательство для всех типов выборов в Украине должно быть гармонизировано, и это должно быть сделано не менее чем за год до проведения очередных выборов", – подчеркивает депутат Европарламента от Литвы Лайма Андрикене.

Правда, судя по активности некоторых политиков и нынешних нардепов, они уже присмотрели лакомые для себя округа и активно их "окучивают". В неофициальных беседах с сайтом "Сегодня" нардепы от БПП и НФ рассказывают, что не уверены в принятии нового Избирательного кодекса, поэтому и начинают понемногу присматриваться, какой округ еще не занят. Но, так или иначе, даже если Кодекс таки примут, по новым избирательным правилам региональная активность и популярность кандидата будет играть не последнюю роль в общем зачете партии по стране.

Но есть еще один не очень обнадеживающий нюанс. Дело в том, что политики, аргументируя ненужность изменения избирательной системы, могут сослаться на результаты недавнего соцопроса, проведенного 28 октября – 14 ноября 2017 года сразу четырьмя службами. На вопрос "Скажите, какую избирательную систему для выборов депутатов в Верховную Раду Украины Вы поддерживаете", 29,5% опрошенных высказались за чисто мажоритарную, еще 26,5% – за сегодняшнюю смешанную, и лишь 18,7% поддержали пропорциональную систему с открытыми списками.

Как быть с заробитчанами?

В интервью с послом Украины в Польше Андеем Дещицей сайт "Сегодня" уже частично поднимал проблему голосования украинцев, проживающих за границей. В последнее время этот вопрос особенно актуален – только в Польше проживающих и работающих украинцев порядка 2 млн человек. В принятом в первом чтении Избирательном кодексе есть норма, позволяющая открывать заграничные избирательные участки и за пределами официальных дипломатических учреждений. Ведь на всю Польшу на 2 млн украинцев будет лишь четыре избирательных участка.

"Конечно, надо увеличивать количество избирательных участков, чтобы создать лучшие условия для избирателей. Это можно сделать за счет увеличения количества консульских учреждений, или внесения изменений в украинский избирательный закон, которые бы позволяли создавать избирательные участки вне консульских учреждений", – говорил в интервью сайту "Сегодня" Андрей Дещица.

Но в России, где также живут и работают украинцы, тогда тоже можно будет открывать избирательные участки за пределами официальных дипломатических представительств. А это грозит не только массовыми провокациями в день выборов, но и фальсификациями и даже срывом процесса голосования. Ситуацию могла бы в корне изменить система электронного голосования, которая уже давно действует и за Океаном, и почти во всех европейских странах. Голосовать там можно даже по имейлу, но все эти высокие технологии далеки от украинских реалий.

Во-первых, на внедрение системы электронного голосования нужны большие деньги, львиная доля которых пойдет на закупку дорогостоящего оборудования. Но, по словам экспертов, все это быстро окупится, ведь только на зарплаты наблюдателей и членов комиссий за одни выборы тратится порядка миллиона гривен. Во-вторых, необходимо надежно защитить персональные данные избирателей от посягательства хакеров и третьих стран. Вмешательство России в выборы в Америке, Франции, Германии и референдумы в Британии и Нидерландах наглядно показали, что даже супер-защищенные европейские и американские системы не дают 100% гарантии от взлома.