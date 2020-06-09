Новый министр культуры против запрета фильмов с "невъездными" российскими актерами

Формирование черных списков для российских артистов должно быть прозрачным и понятным, считает министр

Недавно назначенный министром культуры Александр Ткаченко против того, чтобы запрещать показ фильма с участием актера, которому был запрещен въезд в Украину. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Он прокомментировал исключение российского актера Федора Добронравова (больше всего известен по сериалу "Сваты") из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

"Во-первых, я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта. Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти… На мой взгляд одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку", – сказал Ткаченко.

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По его мнению, формирование черных список для российских артистов должно быть прозрачным и понятным.

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"По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд, не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди, были запрещены", – добавил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", еще год назад звезду "Сватов" исключили из "черного списка" Минкульта. Федор Добронравов может посещать Украину без ограничений. Хотя до этого ему был запрещен въезд в нашу страну из-за незаконных визитов и выступлений в оккупированном Крыму.

Также в июне прошлого года Госкино в очередной раз запретило прокат сериала "Сваты".

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