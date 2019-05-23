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Новый начальник Генштаба Руслан Хомчак определил приоритетные задачи ВСУ

23 мая, 14:47

По мнению Хомчака, необходимо обеспечить подготовку войск по стандартам НАТО

Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua.

Новоназначенный начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак во время официальной церемонии представления руководящему составу оборонного ведомства и ВСУ определил приоритетные задачи для Вооруженных Сил Украины. 

По мнению Хомчака, самая главная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава. 

"Это должно лежать в основе всех управленческих решений, как в районе проведения операции Объединенных сил, так и в повседневной деятельности. Самая высокая ценность – это человек", - отметил он.

Также начальник Генерального штаба определил основные направления деятельности Вооруженных Сил:

  • прекратить применение в деятельности должностных лиц Вооруженных Сил Украины принципов ручного управления, подмены выполнения обязанностей подчиненных командиров, очковтирательство, сплошную показуху и выдачу желаемого за действительное;
  • обеспечить функционирование управленческой вертикали во всех звеньях с соблюдением прав и обязанностей командиров в соответствии с законодательством и персональную ответственность за состояние дел в подчиненных органах военного управления, войсках и силах;
  • организовать работу по неукоснительному соблюдению всеми военнослужащими требований законодательства Украины и военных уставов. Обеспечить личную образцовость командиров и начальников всех уровней в выполнении служебных обязанностей. Современный командир должен сочетать в себе патриотизм, профессиональную компетентность, личную дисциплинированность, инициативность и творческий подход к делу, учитывать социальные аспекты деятельности, быть чутким к людям, их нуждам и проблемам, быть примером в службе и быту;
  • проанализировать состояние обеспечения Вооруженных Сил, внести коррективы, в первую очередь, с учетом потребностей солдат, воюющих и предложений, предоставляемых командирами взводов, рот, батальонов и бригад;
  • пресечь коррупционные проявления в подчиненных воинских организмах, устранить имеющиеся коррупционные риски;
  • провести инвентаризацию материальных средств, принять решение по потерям, недостачам и должностным лицам, допустившим правонарушения, хищения, вывод из строя военного имущества и техники;
  • организовать проведение правовой подготовки личного состава, целенаправленной и эффективной работы по предотвращению правонарушений, формирование у военнослужащих высоких идейных и моральных ценностей, соблюдение законодательства Украины;
  • обеспечить подготовку войск по стандартам НАТО с использованием опыта, приобретенного в ходе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил, создать современную учебно-материальную базу;
  • провести обзор готовности Вооруженных Сил и органов местной власти к проведению территориальной обороны государства;
  • поднять уровень индивидуальной подготовки военнослужащих, организовать плановую, последовательную методично качественную подготовку органов военного управления и штабов;
  • тщательно продумать меры подготовки войск – определяющим в их проведении должно быть не количество, а качество;
  • обеспечение функционирование системы поддержания вооружения и военной техники в исправном состоянии, в том числе своевременное техническое обслуживание и ремонт;
  • обеспечить безопасность арсеналов, баз и складов Вооруженных Сил Украины;
  • разработать систему военно-патриотического воспитания, основанная на европейском выборе Украины;
  • создать надлежащие условия службы личного состава, принять действенные меры по улучшению марально-психологического состояния военнослужащих и членов их семей;
  • продолжить реформирование Вооруженных Сил в ранее установленные сроки;
  • оптимизировать организационно-штатную структуру Вооруженных Сил, обеспечить готовность воинских частей по показателю "укомплектованность личным составом";
  • перейти в определенные сроки на J-структуру, в первую очередь реформировать Генеральный штаб;
  • наладить системную работу с общественными и волонтерскими организациями, привлечь гражданское общество к процессу реформ и реальных изменений в Вооруженных Силах;
  • обеспечить выполнение международных обязательств, углубить сотрудничество в сфере обороны о присоединении к общеевропейской системе безопасности;
  • в ходе выполнения задач в операции Объединенных сил обеспечить адекватное и эффективное применение сил и средств к тем, кто нарушает Минские договоренности.

"Это основные приоритетные задачи, которые я в первую очередь ставлю для себя и требую принять за основу деятельности всего личного состава Вооруженных Сил Украины", – подчеркнул генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Накануне Хомчак рассказал о принципах реформирования Генштаба: оно ведется и будет продолжаться на принципах, заложенных сотрудничеством с Североатлантическим Альянсом.

Напомним, министр обороны Степан Полторак представил сотрудникам Генерального штаба Вооруженных сил Украины нового начальника – генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. 

Отдельно министр выразил слова своей благодарности Генералу армии Украины Виктору Муженко, который в сложнейшие времена для Украины взял на себя ответственность за судьбу Вооруженных сил.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил нового начальника Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины стал Руслан Хомчак.


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Тег ВСУ, вооруженные силы украины, генштаб, задачи, хомчак, генштаб ВСУ

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