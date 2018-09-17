"Новый неудачный фейк": в СНБО отреагировали на заявления Минобороны РФ по сбитому "Боингу"

Россия произвела на свет очередной фейк относительно якобы "украинской" ракеты ЗРК "Бук", которой был сбит пассажирский "Боинг" Малазийских авиалиний в 2014 году, заявил 17 сентября секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17 – это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", – подчеркнул Турчинов, комментируя заявление Минобороны РФ.

Отметим, ранее 17 сентября в Минобороны РФ заявили о новых "доказательствах" причастности Украины к катастрофе MH17. Российское оборонное ведомство признало, что ракета, сбившая пассажирский "Боинг", была произведена в России, но утверждает, что эта ракета была передана Украине.

"Войсковая часть 20152, куда поставлена ракета с бортовым номером 886847379, ее действительное наименование – 223-я зенитно-ракетная бригада. В 1986 г. бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовле Тернопольской области Украинской ССР. На ее вооружении стояли ЗРК "Бук". После распада Советского Союза на территорию Российской Федерации она (бригада) не выводилась и была включена в состав Вооруженных сил Украины", – рассказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин.

Напомним, в Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Объединенной следственной группы (JIT). Так, расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.