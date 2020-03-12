Яценюк: Новый план Путина – заставить Украину легитимизировать российских боевиков на Донбассе

Новый план Путина — в том, чтобызаставить Украину окончательно легитимизировать российских боевиков на Донбассе и превратить мирное урегулирование в бесконечный процесс шантажа и давления со стороны самих россиян и их ставленников. Такое убеждение высказал Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюкна своей странице в Facebook.

"По итогам встреч в Минске Дмитрий Козак, эмиссар президента Путина для переговоров с Украиной, анонсирует появление нового переговорного механизма. Эта новая "диалоговая площадка", говорит он, будет включать представителей Нормандского формата и "стороны конфликта", – отметил Арсений Яценюк.

"Нормандский формат уже включает реальные стороны конфликта: Украину как государство, подвергшееся агрессии, Германию и Францию ​​в качестве посредников урегулирования и Россию как агрессора против Украины и нарушителя цивилизованного международного устройства", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк уверен: диалог урегулирования должен происходить с реальным агрессором, а не его марионетками: "Иначе этому процессу не будет конца".

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"Судя по словам Дмитрия Козака, новый план Путина состоит в том, чтобы заставить Украину окончательно легитимизировать российских боевиков на Донбассе и превратить мирное урегулирование в бесконечный процесс шантажа и давления со стороны самих россиян и их ставленников", – отметил лидер "Народного фронта".

По его мнению, согласие официального Киева на такое предложение означает провал мирных намерений президента Владимира Зеленского.

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"Вследствие такого согласия мира не будет. Будет очередной и еще более изнурительный процесс установления контроля над Украиной и главой государства", – написал Арсений Яценюк.

"Мы хотим настоящего мира и требуем от России выполнения всех ее обязательств. А игры с "новыми инициативами" пусть они оставят при себе. Мошенников надо вовремя останавливать", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

Как известно, в среду, 11 марта, в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. На нем присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, и введения "Консультативного совета".

Так, стороны договорились представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, "имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина передала список из более 200 лиц для будущего обмена пленными:

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