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Новый руководитель СБУ в Закарпатье запретил бороды

12 июля, 11:43

Именно на Закарпатье Зеленский поставил задачу побороть контрабанду

Турист выжил благодаря джинсам
Турист выжил благодаря джинсам. Фото: pexels.com

Новый руководитель управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области Иван Рудницкий одним из первых своих распоряжений ввел дресс-код и запретил носить бороды. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

Бутусов напомнил, что Иван Рудницкий назначен главой одного из самых проблемных областных управлений СБУ. Именно там президент Владимир Зеленский поставил задачу побороть контрабанду.

При этом журналист Юрий Бутусов возмутился таким указом нового главы закарпатского СБУ.

"А какие проблемы приоритетны в этом контрабандном регионе? Ну, прежде всего, как выяснилось, внешний вид. Всем сотрудникам приказано прилично одеваться и выглядеть, бороды носить запрещено! ... Иван Львович, только расскажите для начала, из каких источников, скажем, лейтенант СБУ, получающий, зарплату от 12 тысяч гривен, будет закупать себе костюмы, отвечающие Вашему взыскательному вкусу? Или надо как обычно искать спонсоров?", – написал журналист.

Как мы писали ранее, Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальников управлений Службы безопасности Украины во Львовской и Закарпатской областях. Так, должность начальника Львовского областного управления СБУ занял Александр Бондарук. Иван Рудницкий возглавил УСБУ в Закарпатской области.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский пообещал бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах страны. Об этом он сказал во время представления нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко, назначенного накануне.

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Тег СБУ, Закарпатье, контрабанда, джинсы, дресс-код, борода

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