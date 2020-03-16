Чиновникам хотят запретить соцсети в рабочее время

На днях на сайте президента появилась петиция с требованием запретить всем госслужащим, включая чиновников разных уровней, пользоваться соцсетями в рабочее время. Пока петиция набрала чуть более 100 голосов из 25 тысяч необходимых.

Как мы выяснили, подал петицию 32-летний риелтор из Закарпатской области Иван Чийпеш. Мы разыскали автора этого требования и пообщались с ним.

"Стоит только посмотреть на то, как проходят заседания с участием чиновников разных уровней. Там можно увидеть, что многие из них тратят рабочее время на просмотр соцсетей и публикование там своих постов, – говорит Иван Чийпеш. – Кроме того, когда люди приходят на прием к чиновникам, то последние также заняты просмотром соцсетей. Отвлекаются, невнимательно слушают, могут допустить ошибки. Это равносильно, если бы хирурги во время операций читали бы посты в соцсетях. Также есть масса случаев, когда чиновники приходят на рабочую встречу и до ее начала делают фото на фоне рабочей обстановки, пиарятся, еще ничего не сделав. Это не что иное, как самопиар в рабочее время".

По словам Чийпеша, его петицию уже начали критиковать в соцсетях.

"Некоторые возмущены, мол, я требую ограничивать свободу чиновников. Но ведь речь идет об их рабочем времени…" – говорит автор документа.

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Чаще всего таким образом любят рекламировать себя чиновники и депутаты районных уровней, отмечает он.

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"Так и делают – сначала фотографируются, выкладывают фото в соцсети, а только потом начинают работать. Когда они начнут заниматься делом?" – возмущается Чийпеш.

Как оказалось, с юридической точки точки зрения каждый чиновник, который занимается публикованием постов в рабочее время со служебного компьютера, пользуясь служебным интернетом, нарушает закон.

"Автор петиции – молодец, что обратил внимание. Еще недавно президент призывал собирать не "лайки", а деньги в казну. Так и здесь. Непозволительно заниматься в рабочее время нерабочими вопросами, – говорит известный адвокат Иван Либерман. – Первое – в обязанности чиновников не входит создание новостей в рабочее время. Второе – используя служебный компьютер, рабочее время, служебный интернет, электроэнергию для сугубо личных целей, каждый чиновник обворовывает плательщиков налогов, то есть нас с вами. Если заняться рассмотрением таких случаев, то их можно классифицировать как админнарушения, а точнее – "Мелкая кража".

Напомним, ранее несколько активистов заявили, что неизвестные лица украли их страницы в соцсети.По словам активистов, это могло произойти ради совершения незаконных действий.

Также сообщалось, что за последнее время в Украине произошел ряд скандалов с нардепами, которые в рабочее время прямо в зале Верховной Рады смотрели в соцсетях порноролики, материли других пользователей и просматривали фото девушек сомнительной репутации.

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