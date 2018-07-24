Иностранные инвестиции или внешние заимствования?

Олег Титамир, председатель ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" (УОЗПУ), кандидат экономических наук

В течение всего периода украинской независимости от правительства слышим одну и ту же "мантру": привлечение прямых иностранных инвестиций является приоритетом государственной экономической политики. Однако, между лозунгами и реальными делами – пропасть. Как и десятилетия назад, многих зарубежных предпринимателей продолжают давить различные контролирующие, фискальные и регуляторные органы. При этом государство никак не может обойтись без внешних заимствований, все туже затягивая на шее общества долговую петлю.

Эта опасность для Украины становится более выпуклой, если посмотреть на "голые" цифры. Их не опровергнут никакие, даже самые талантливые политтехнологи, которые работают на власть. Так, внешний долг Украины на сегодня составляет 116,3 млрд долларов. При этом задолженность только по кредитам МВФ на 2018 год составляет 31,5 млрд долларов США.

По стандартам ЕС, критическая отметка параметров внешней (государственной) задолженности составляет 60% валового внутреннего продукта. Какую ситуацию имеем сейчас? Внешний долг приближается к 90% ВВП. Считаю метким сравнение, что внешние заимствования – это как инъекционная игла для наркомана. Рано или поздно государство будет занимать для того, чтобы заплатить по крайней мере кредитные проценты – ведь собственных резервов не хватает.

Зачем Украине нужен очередной транш МВФ в 1,2 млрд долларов (который пока нам не светит, потому что никто не будет перед выборами повышать цены на газ, вводить частную собственность на землю, как того требует кредитор)? На самом деле, для того, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. Ведь только обслуживание внешнего долга в нынешнем году достигнет почти пяти миллиардов долларов США.

В то же время, только за первое полугодие нынешнего года расходы общего фонда бюджета недофинансированы на 36,3 млрд грн. Пока Минфин в ручном режиме сокращает объемы бюджетных ассигнований. Но неполучения очередного транша от МВФ приведет к секвестру бюджета в конце года. А это неизбежно приведет к угнетению экономической деятельности и углублению социально-демографического кризиса.

Получается замкнутый круг: чтобы избавиться от долговой зависимости, нам надо заработать самим (выйти на профицит ВВП) – чтобы начать отдавать долги из собственных средств, а также самостоятельно укреплять золотовалютные резервы. Но этого не можем сделать без внешних финансовых инъекций. Без них не получим рост экономики, зато можем получить стремительное обесценивание гривни, финансовый коллапс и, как следствие, – дефолт. Могут нынешние руководители государства и правительства разрубить этот гордиев узел? Похоже, что не могут.

Ведь мало кто в государстве сегодня ставит вопрос ребром: нужна нам долговая зависимость от МВФ и других кредиторов, если создадим в стране привлекательный инвестиционный климат? Почему-то незаметно для украинского общества прошла информация о том, что соседняя Польша отказалась от очередного кредита МВФ на 9,2 миллиарда долларов. Мол, "из-за хорошей экономики". Еще бы: профицит польского бюджета в первой половине 2017 составил рекордные 1,36 млрд долларов. И это в стране, граждане которой в ранних 90-х ездили к нам за товарами повседневного обихода – от вилок и ложек до утюгов и чайников! Сегодня же Польша активно "импортирует" украинские рабочие кадры.

Почему так? Ответ лежит на поверхности. Стоит только сравнить показатели по привлечению прямых иностранных инвестиций. За все годы с момента независимости Украина получила около 40 млрд долларов США. Это – в 5-6 раз меньше, чем в Польше. Выход на уровень нашего западного соседа означал бы привлечение 200 млрд долларов США. Но за сколько лет мы догоним Польшу, если, скажем, поступления прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику в 2017 году составили всего 1,871 миллиарда долларов?

С другой стороны, огромные сомнения возникают относительно того, действительно ли это "иностранные" инвестиции. Примечательно, что наибольший объем инвестиций – 506 млн долларов – поступил с Кипра. Кто поверит в то, что инвестировали киприоты? Поражает тот факт, что второе место занимают инвестиции из "братской" России (395,9 миллиона долларов). Так мы воюем, или торгуем?

Что, собственно, нужно, чтобы к нам активно заходил западный инвестор? Совсем немного. Первое же – превращение государственных разрешительных органов из контролирующих в сервисные. Чиновника нужно лишить возможности диктовать инвестору коррупционные условия, а разрешительное законодательство необходимо упростить до заявочного принципа. Эффективность каждого руководителя областной власти следует оценивать с точки зрения того, сколько прямых иностранных инвестиций привлечено в регион. Очень многое зависит от парламента: крайне необходимо усилить уголовную ответственность за коррупционное давление на инвестора, имплементировав соответствующие изменения в Уголовный Кодекс. В конце концов, нужно срочно начать работу Антикоррупционного суда, а также прекратить тормозить создание Национального бюро финансовой безопасности. Все это в разы увеличит инвестиционную привлекательность Украины, обезопасит инвестора от неправомерного давления со стороны правоохранительных органов и исполнительной власти на местах.

Приведу лишь один негативный пример из собственной практики. В 2005 году я работал заместителем председателя Луганской облгосадминистрации и отвечал за жилищно-коммунальную сферу и строительство. Своей едва ли не главной задачей я видел привлечение инвестиций в ЖК-хозяйство региона, чтобы реформировать устаревшие и убыточные предприятия. Тогда вышли на мощную немецкую компанию, которая готова была взять в концессию областное коммунальное предприятие "Луганскводоканал". На первом этапе речь шла об инвестициях в 12 млн евро, был создан план преобразования КП в современную высокотехнологичную компанию западного образца. Зато, "контролеры" из Луганского облсовета начали настаивать: мол, концессионный конкурс нужно проводить срочно. Местная "региональная элита" поняла, что на этом можно заработать огромные деньги. Поэтому и начали вытеснять немцев, которые не дают взятки и не отмывают деньги. Поэтому заставили их отказаться – ведь нужно было время, чтобы изучить предприятие со всех сторон. Они люди ответственные, все делают взвешенно и системно. Немецкий инвестор искренне не мог понять такого подхода. В конце концов, был проведен конкурс, и предприятие перешло мошенникам от власти, которые создали сами для себя оффшорную компанию. Вот такая инвестиционная "политика"!

Думаете, сегодня ситуация изменилась? Нисколько. Цифры говорят сами за себя, так же – многочисленные "кейсы" коррупционного давления на иностранных инвесторов. И законодательство у нас осталось в основном таким, чтобы стимулировать разнокалиберных чиновников к преступным намекам инвестору: дай на лапу, тогда быстро получишь разрешение, лицензию, землеотвод и тому подобное.

В этом контексте меня поразил совершенно противоположный подход в Польше. Знакомый бизнесмен, который недавно открыл там небольшое предприятие, поделился своим опытом. Для открытия заправки предприниматель участвовал в аукционе, где определялось местонахождение объекта. Государство там способствует на всех этапах инвестиционного проекта – от работы архитектора и подготовки технической документации до недорогого, а главное – своевременного проведения необходимых коммуникаций (газ, водоотведение, электричество и т.д.). И если пообещали, что газ будет подключен до 5-го числа, то именно до этой даты будет все сделано и никак не позже.

А что у нас? Предприниматели со стажем знают, сколько кругов регуляторного ада приходилось раньше пройти, чтобы оформить разрешительную документацию на реализацию инвестиционного проекта любого уровня – от открытия МАФа до строительства современного жилого комплекса. Впрочем, и сейчас, с введением якобы прогрессивного принципа "единого окна", инвестор не застрахован от неоправданных потерь времени, денег и нервов. Даже сейчас выдачу любого разрешения или лицензии – на подключение электроэнергии или от "экологов", или на ведение определенного вида деятельности – "ответственный" чиновник может запросто затормозить, ссылаясь на какие-то надуманные, псевдозаконные причины. К тому же, суть разрешительных норм, из-за их запутанности и неопределенности, вряд ли поймет даже человек с высшим образованием.

Сегодня почти никто не вспоминает, что мы до сих пор живем по Налоговому Кодексу имени Януковича-Азарова, против которого осенью 2010 года восстали малые и средние предприниматели на Налоговом Майдане. Сегодня об этом напрочь забыли. Громоздкий фискальный "талмуд" с кучей "подводных камней" для разночтений и взаимно противоречивых трактовок пытаются "оживить" многочисленными косметическими "законами об изменениях в закон".

В то же время разработанный по западным стандартам проект Налогового Кодекса Николая Катеринчука и ряда экспертных групп уже тихо списали в архив. Но принятие цивилизованного налогового закона, который бы стимулировал развитие предпринимательства и привлечение иностранных инвестиций – одно из краеугольных требований и Майдана-2014. Нынешняя же власть его полностью "забанила", как и отправку на нары топ-коррупционеров.

Похоже, настоящие реформы для рождения инвестиционного бума, а затем – украинского "экономического чуда", будет проводить уже новая политическая команда. Ведь все прежние властные политики и партии эту задачу позорно провалили, утверждая, что якобы Украина по своим масштабам – это не Сингапур. Следовательно, реформы Ли Куан Ю здесь не сработают. Однако, в Польше, которая выбрала примат иностранных инвестиций вместо внешних заимствований, все прекрасно сработало. И сингапурское правительство поляки в свою страну не импортировали, зато справились собственными силами.

Сможет ли новая политическая элита сделать то, что удалось нашим западным соседям? Вопрос открытый.