Ножи, топор и взрывпакеты: в Минюсте раскрыли подробности бунта экс-бойцов "Торнадо" в СИЗО

В камере, где содержались бойцы батальона, проводились обыски согласно информации о вымогательстве денег от сокамерников

Трех бойцов батальона "Торнадо", которые содержались в Лукьяновском СИЗО в Киеве, этапировали, а других посадили в карцер. Об этом рассказал пресс-секретарь замминистра юстиции Юрий Маслак, передает "112 Украина".

По его данным, в камере, где содержались бойцы батальона, проводились обыски согласно информации о вымогательстве денег от сокамерников.

"Требуют деньги от других лиц, содержащихся в СИЗО. В рамках уголовных действий были проведены обыски сегодня. Наши сотрудники вместе с работниками военной прокуратуры, СБУ и "Альфы" пришли в камеру к "торнадовцам", и они оказали сопротивление", – рассказал он.

В результате применения бойцами самодельных взрывных пакетов пострадал один из правоохранителей.

"Были использованы самодельные взрывпакеты, которые они сделали, также у них было холодное оружие. Самодельные взрывные пакеты они сделали непосредственно в камере. Они делаются с помощью порошка и обычных спичек, что не запрещено для передачи заключенным. Один из взрывпакетов был активирован. Наш один работник получил травму. Будет инкриминирована 348 статья Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 9 до 15 лет", – отметил пресс-секретарь заместителя министра юстиции.

Также он сообщил, что для стабилизации ситуации трех человек этапировали в учреждения Киевской области.

"Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, трое человек были вывезены из СИЗО. Другие лица, которые остались, помещены в карцер. (Трех человек перевезли, – ред. ) в учреждения Киевской области", – сообщил Маслак.

О наличии у бойцов "Торнадо" холодного оружия свидетельствует видео, которое выложили в интернет сами бойцы.

"Есть прямой эфир, который вели "торнадовцы". И они стояли с ножами и топором, где они договаривались, что должны убить наших работников. Это прямой стрим, – он уже есть в доступе. Фотографии и видео будут выложены на сайте Генпрокуратуры", – сказал Маслак.

Кроме того, он сообщил, что "торнадовцы" облили бензином одного из правоохранителей и угрожали поджечь его.

"У них был бензин с собой. Одного из работников облили горючим, угрожая поджечь его. Поэтому мы открыли камеру. Никто из "торнадовцев" не пострадал", - рассказал пресс-секретарь заместителя министра юстиции.

Также, по его данным, была информация о подготовке бойцов и подстрекательстве других к массовым беспорядкам.

"Во время обысков все те подозрения, которые у нас были, они нашли подтверждение", - подытожил Маслак.

Как ранее сообщалось, во время этапирования бойцов "Торнадо" под Лукьяновским СИЗО произошли столкновения между гражданами и правоохранителями.

По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 343 ("Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в апреле 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы, еще четверым обвиняемым дал условные сроки.

Экс-бойцов роты "Торнадо" обвиняли в "создании преступной организации и совершении в ее составе с декабря 2014 г. по июнь 2015 г. на территории Луганской и Донецкой областей удовлетворения половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия".

Это – не единственные обвинения. Тем временем, во время сегодняшней трансляции из камеры осужденные заявили, что дело против них сфабриковано и готовится апеляция. Также они заявили, что собрали доказательства о своей невиновности.

След батальона "Торнадо" появился и в недавнем громком убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Подозреваемый в убийстве оказался бывшим снайпером батальона МВД "Торнадо". Об этом заявил народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко.