Нужен ли план Сайдика Украине: эксперты о плюсах и минусах новой идеи

Предложенный спецпредставителем главы ОБСЕ в Украине план по Донбассу несет в себе определенные компромиссы

Нужен ли план Сайдика Украине: эксперты о плюсах и минусах новой идеи Виталий Рябошапка 2019-02-07T07:52:00+02:00 Украина Предложенный спецпредставителем главы ОБСЕ в Украине план по Донбассу несет в себе определенные компромиссы

План мирного урегулирования конфликта на Донбассе, предложенный Специальным представителем главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком, изначально содержит в себе определенные компромиссы. Но вот какие подводные камни содержит план для Украины, и согласиться ли на его реализацию Россия – вопрос. При этом сам план является, скорее, рамочным предложением, призванным подстегнуть переговоры относительно механизмов реализации минских договоренностей.

Такие выводы можно сделать по итогам круглого стола, состоявшегося на днях в редакции сайта "Сегодня". К участию в дискуссии о том, способен ли план Сайдика в итоге прекратить агрессию России на Донбассе и привести к миру, были приглашены советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине Александр Левченко, генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко и политолог Владимир Фесенко.

Что такое план Сайдика

Напомним, что специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик представил свое видение мирного урегулирования конфликта на Донбассе в интервью австрийской газете Kleine Zeitung. План содержит несколько ключевых моментов. Во-первых, Сайдик предлагает объединить усилия ООН и ОБСЕ на Донбассе. При этом предполагается задействовать как военную, так и полицейскую компоненту сил ООН. Именно под контролем ООН и по стандартам ОБСЕ на Донбассе должны пройти местные выборы. Также Сайдик предлагает создать Переходную гражданскую администрацию ООН, которая будет контролировать выполнение договоренностей сторонами на всей территории конфликта. Кроме того, Евросоюзу предлагается создать специальное Агентство по восстановлению Донбасса. Агентство будет работать под контролем Переходной гражданской администрации и решать вопросы по преодолению последствий конфликта. Наконец, еще одним ключевым моментом является необходимость ратификации плана парламентами государств Нормандской четверки.

В ходе круглого стола эксперты отметили, что предложенный план, скорее, рамочный и подразумевает, как минимум, дальнейшее обсуждение и корректирование сторонами. Одной из целей автора как раз и было навязать обсуждение, стимулировать активизацию переговоров и поиск выхода из положения.

"Больше года нет никакого продвижения в переговорном процессе. Очень много критики по Минским соглашениям, особенно в отношении возможности реализовать политические части сделок, не говоря уже о проблемах с прекращением огня и вообще с вопросом безопасности. Думаю, главным стимулом для Сайдика было выйти из сложившейся ситуации", – отметил, в частности, политолог Владимир Фесенко.

При этом эксперты акцентировали, что предложенный план не является чем-то новым и не перечеркивает Минские соглашения, а наоборот, предлагает механизм их реализации.

Что хорошего есть в плане для Украины

На круглом столе говорилось о том, что определенные предложения, прозвучавшие из уст Сайдика, могут быть интересны для нашего государства. Правда, как заметил Александр Левченко, стоит внимательно изучить документ, поскольку дьявол всегда кроется в деталях.

О каких предложениях речь? Во-первых, это миротворческая миссия ООН и работа Переходной администрации. Именно Украина сегодня настаивает, чтобы миротворцы ООН были введены на оккупированные территории. При этом позиция России заключается в том, что если миротворцы и будут допущены на территорию т.н. "ДНР" и "ЛНР", то лишь на линию разграничения.

При этом Александр Левченко, долгое время проработавший Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине, уверен, что миротворческая миссия – последний реальный шанс найти мирный выход из ситуации.

"Хорватский опыт едва ли не единственный на 100 процентов положительный относительно мирной реинтеграции временно оккупированной территории после 4,5 лет оккупации. Он заключается в том, что Международная администрация за два года подготовила территорию Восточной Славонии для передачи Хорватии. У нас тоже есть возможность, используя этот механизм, осуществить это в Украине", – отметил Александр Левченко.

Международная переходная администрация могла бы взять на себя наиболее спорный вопрос: подготовку и проведение местных выборов.

"Раньше одной из проблем при реализации Минских соглашений был вопрос "кто будет организовывать проведение выборов?". Та сторона не соглашается, что это должна быть ЦИК Украины, мы не согласны, чтобы это были сепаратисты. Нейтральный компромиссный вариант – Международная переходная администрация... Я не уверен, согласится ли на это Россия, но это может быть серьезным компромиссом", – отметил, в частности, Владимир Фесенко.

При этом Александр Левченко акцентировал, что, к примеру, успешный хорватский сценарий предполагал возможность голосования на местных выборах перемещенных лиц, беженцев.

"Хорватский сценарий предполагает, что международная переходная администрация проводит эти местные выборы, она их организует, она их контролирует и ведет подсчет голосов – чтобы там не было фальсификаций. Хорватский сценарий говорит о том, что к голосам тех, кто проголосует на временно оккупированной территории, добавляются голоса перемещенных лиц. И это нормально, у нас их 1,5 миллиона, и эти люди имеют право голосовать на местных выборах. Это будет очень правильно, если они смогут проголосовать по месту нынешней прописки. Хорватский опыт показывает, что это очень успешно", – сказал Александр Левченко.

Наконец, позитивным для Украины предложением можно считать инициативу относительно Агентства по восстановлению Донбасса. Хотя бы потому, что бремя преодоления последствий оккупации не ляжет целиком на Украину. Также в случае, если Агентство аккумулирует значительные ресурсы, это будет дополнительным стимулом для сторон искать компромисс.

Какие опасности может таить план

По словам Александра Левченко, тонким моментом является предложенная Сайдиком необходимость ратификации документа парламентами.

"Сразу настораживает сложная процедура утверждения этого плана, ратификация четырьмя парламентами стран. Предварительно должно быть консенсусное решение в ОБСЕ. Это значит, что решение должно пройти в Совете Безопасности. То есть сама процедура принятия решений сложная. Она делает невозможным оперативное рассмотрение вопроса о возврате временно оккупированных территорий в конституционное пространство Украины", – отметил Александр Левченко.

Эксперты также сомневались в том, что план Сайдика (особенно если Украина по результатам рассмотрения внесет свои предложения в документ) поддержит Россия.

"Опасность того, что Россия может заблокировать решение по отправке миротворческой миссии. Если она блокирует план по направлению Международной операции, у нас фактически не остается инструмента по мирному разрешению ситуации в Донбассе, и все потуги, которые стоят в Минском документе, становятся бесперспективными", – отметил, в частности, Александр Левченко.

Потому, по словам экспертов, мировому сообществу, если оно решительно настроено мирно урегулировать ситуацию на Донбассе, нужно быть готовым жестко давить на Москву. Вплоть до постановки вопроса о несоответствии России статусу постоянного представителя Совета Безопасности ООН.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, в свою очередь, отметил, что, несмотря на имеющиеся сегодня разногласия между государствами Запада в вопросах России против Украины и урегулирования ситуации на Донбассе, наши союзники имеют консолидированное мнение. Как пример он привел реакцию мирового сообщества на агрессию России в Керченском проливе.

Игорь Романенко обратил внимание на опасность того, что Россия может использовать план Сайдика для достижения своих целей.

"Россиян интересует в первую очередь вопрос местных выборов, а также конституционных изменений в Украине. Кто после завершения боевых действий и каким образом будет управлять на Донбассе. Они и начинали все это, чтобы за счет давления, использования войны и ее последствий влиять на стратегические и политические вопросы в Украине", – сказал Игорь Романенко.

При этом эксперты исключили, что план Сайдика – в нынешней редакции либо доработанный с учетом мнения сторон – может быть реализован, если им ущемляются национальные интересы Украины.

"Мы должны помнить, что все, что говорится или делается, имеет конечной целью одно: восстановление мирным способом конституционного порядка на временно оккупированных территориях. В минских соглашениях ничего не говорится об автономии или федерации, а говорится лишь о развитии местного самоуправления, развитии общин, – отметил Александр Левченко. – Хорватский сценарий – это создание зоны свободной торговли, освобождение от налогов на какое-то время. А затем, когда территории через какой-то десяток лет выровняется с другими территориями Украины, все эти льготы снимаются. Вот это главные факторы, которые должны быть. Все остальное, что идет в ущерб Украине, противоречит национальным интересам Украины, не думаю, что даже может быть вообще серьезным и приемлемым для международного обсуждения", – сказал эксперт.

Напомним, ранее политиками уже обсуждались два плана по воплощению Минских соглашений – так называемые "План Мореля" и "План Штайнмайера". Больше о них читайте в материале сайта "Сегодня" "Дорожная карта Донбасса: на каких условиях возможен мир и где красные линии для Украины и России".

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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