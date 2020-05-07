"Нужно исправлять": первые итоги и перспективы медреформы

1000 больниц получили больше денег, чем в прошлом году, 500 - меньше

Месяц назад запустился второй этап медреформы. Однако вокруг будущего реформы ведется еще больше дискуссий. Владимир Зеленский дал понять, что недоволен тем, что происходит в медицине, а министр здравоохранения пообещал в скором времени внести изменения.

Какие первые результаты показала реформа и что могут изменить, разбирался сайт "Сегодня".

Первые итоги медреформы

1 апреля в Украине запустили второй этап медицинской реформы. Ее пришлось запускать в условиях эпидемии коронавируса COVID-19. Тем не менее, уже есть первые результаты.

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Теперь финансирование больниц зависит от болезней, которые готовы лечить в больнице, и количества пациентов, которые обращаются в эту больницу. То есть, чем больше пациентов выбирают лечиться в конкретной больнице, тем больше она получит денег. Если в больнице есть оборудование и специализированные врачи, которые могут лечить сложные заболевания, например, инсульты, инфаркты, онкозаболевания, то это тоже влияет на доход. Поскольку это переходной год медреформы, то больницы еще получают гарантированное финансирование на основании бюджета за прошлый год.Работу медиков оплачивает Национальная служба здоровья Украины по рассчитанным тарифам.

Всего в реформу вошли 1600 медучреждений, среди них 60 частных. За первый месяц НСЗУ заплатила им 5,6 млрд грн.

/ Фото: AFP

"1000 медучреждений получили больше финансирования, чем они получали по медицинской субвенции. Мы платим за результат, мы не платим просто за факт существования, а за конкретно оказанную услугу конкретным врачом в конкретной больнице", – рассказала и.о. руководителя Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан.

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Например, бюджет Первой львовской городской больницы им. князя Льва составил 121,8 млн грн – это на 78 млн грн больше, чем в прошлом году. Больница получает больше за счет того, что оказывает приоритетные услуги – ранняя диагностика онкозаболеваний, реабилитация, паллиативная помощь. За эти услуги НСЗУ платит медикам по повышенному тарифу. Больница подписала договор с НСЗУ на 12 пакетов медуслуг.

А больница-рекордсмен Украины, которая оказывает больше всего услуг, – Ковельское горрайонное территориальное медицинское объединение. Они подписали договор с НСЗУ на 22 вида медпомощи, среди них пять – приоритетные: медпомощь при родах, помощь новорожденным, лечение инфаркта и инсульта, ранняя диагностика онкозаболеваний. До конца года они получат 184,4 млн грн – это на 119 млн больше, чем по субвенции в 2019-м.

Всего 1000 больниц получили больше финансирование, чем в прошлом году, однако 500 медучреждений оказались в проигрыше и получили меньше, чем раньше. Дело в том, что эти больницы оказались не готовы оказывать те услуги, которые заявили.

"Мы подписываем договора с больницами на объем услуг, которые они могут оказать. Медучреждения на момент подачи договора подавали те объемы услуг, которые они предоставляли исторически. Фактор, который сыграл роль, – это оснащение. Программа медгарантий построена вокруг пяти приоритетов: инфаркты, инсульты, неонатология, роды и диагностика онкозаболеваний. По этим услугам НСЗУ платит больницам по повышенным тарифам. Медучреждения, которые соответствовали требованиям по оказанию услуги, имели необходимое оборудование и специалистов – получили эти контракты и дополнительное финансирование. 1000 медучреждений получили больше, чем раньше по субвенции. Примерно 500 – получили меньше. Главная причина, почему это произошло – оснащение больниц. Если больница утверждает, что она оказывает определенные услуги, то она должна иметь возможность это сделать. Не все больницы отвечали базовым требованиям для оказания услуг, на которые они претендовали", – поясняет Оксана Мовчан.

Важно отметить, что работу больниц оплачивает НСЗУ. Однако оснащением коммунальных больниц занимаются собственники медучреждений – местные власти. Поэтому там, где местные власти закупили оборудование, пригласили на работу недостающих врачей, не возникло проблем с финансированием. Подготовка к полному запуску медреформы велась с 2017 года.

Надо исправлять

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На днях Владимир Зеленский заявил, что медреформу надо исправлять. Еще в феврале президент собрал рабочую группу из академиков и профессоров, заслуженных врачей, которые дали оценку медреформе.

"Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача – сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", – сказал Зеленский.

По его словам, в ходе реформы может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы по Украине. Сотни больниц получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Зеленский раскритиковал тарифы на медуслуги. По его словам, расчеты должны были вести не экономисты, а врачи.

"Почему тарифы составляли не профильные врачи, а чиновники без глубинного понимания процесса? Каким образом один вызов скорой помощи фактически оценили аж в 75 грн? Почему за инсульт и инфаркт сумма на бумаге как минимум вдвое меньше реальной стоимости? По новому механизму некоторым больницам хватит средств разве что на дверной замок и плакат: "Мы закрылись. Держитесь. Удачи". Областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн. На грани закрытия – большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров", – отметил Зеленский.

При этом президент не упомянул, что именно Кабмин и Рада утверждали бюджет на медицину. И вместо положенных 5% от ВВП на программу медицинских гарантий тогда выделили в два раза меньше – 72 млрд грн. То есть, тарифы пришлось подгонять под выделенную сумму. "Сегодня" об этом писали в материале: "Денег может не хватить: сколько потратят на медицинскую реформу в 2020 году".

/ Фото: Минздрав

Уже на следующий день министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что срочно готовят изменения в реформу.

"Тот процесс, который стартовал с 1 апреля (второй этап медреформы, – ред.), трудно назвать реформой. Он не предполагает ничего хорошего ни для медиков, ни для пациентов. Более того, никто из адептов этих процессов до конца не осознает катастрофических последствий, которые ощутят на себе украинцы", – сказал он.

Пообещал, что специализированным больницам вернут финансирование 2019 года, а медикам поднимут зарплату на 50%. На зарплаты врачам ищут 11 млрд грн. С 1 июня на отдельные направления добавят финансирование. Это первичная медпомощь, экстренная помощь, острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт и четыре пакета для лечения коронавирусной болезни. А уже на 2021 год Степанов пообещал создать справедливые тарифы.

За счет каких средств медикам повысят зарплату и выделят финансирование больницам, которые могут получить меньше, в Минздраве не говорят. Источники "Сегодня" в системе здравоохранения сообщили, что Степанов намерен отменить приоритетные услуги и контракты больниц с НСЗУ, чтобы распределить деньги равномерно между всеми больницами.

Во время заседания Кабмина, 6 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения разобраться в вопросах медицинской реформы, "не останавливая медреформу". Также Шмыгаль рассказал, что планирует направить налоги от "Нефтегаза" на строительство приемных отделений больниц по всей Украине. Это примерно 6 млрд грн, которые пойдут на реконструкцию 210 опорных больниц и закупку оборудования.

Что не так работает в медреформе, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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